La discussió telefònica de Jové i Comín: «Vinga, doncs, digues més noms!»

Les converses telefòniques interceptades als responsables de l'1-O van confirmar la implicació de l'exconseller de Salut Toni Comín en les gestions per aconseguir que els ajuntaments cedissin locals per a la celebració del referèndum. Segons va publicar El Confidencial, també van revelar tensions a la cúpula de l'Executiu autonòmic per tancar els detalls de la convocatòria i van ratificar que els alts càrrecs involucrats en la consulta van utilitzar «tàctiques pròpies de la delinqüència organitzada» per eludir l'acció de la Justícia i de les Forces de Seguretat de l'Estat. Una d'aquestes tensions es va produir quan Comín va preguntar a l'exsecretari general de Vicepresidència, Josep Maria Jové, si havia «parlat amb Oriol Soler sobre això».

Es referia a l'empresari de la comunicació proper a ERC que va manejar la propaganda del Procés. L'exsecretari de Vicepresidència va explotar per la indiscreció de Comín: «Vinga, doncs, digues més noms». Jové va decidir acabar amb la conversa: «Escolta, jo he dit ja una cosa i..., per tant, si hi ha alguna informació que em diguin i ja està. No puc fer més». En una altra trucada, l'exconseller va telefonar a Jové, mà dreta d'Oriol Junqueras, per comprovar que la informació que ell tenia sobre els locals de l'Ajuntament de Barcelona que havien d'emprar per a l'1-O era la mateixa que manejava Jové.



«Tot críptic»

«Josep Maria, hòstia, encara sort. Escolta... m'atens? Dos minuts, que tinc una cosa molt important ... Tot críptic, eh?, evidentment». «Sí, sí», va assentir Jové, evidenciant la por que la conversa pogués ser escoltada. Segons es desprèn del diàleg que van mantenir, l'exconseller de Salut tenia en aquest moment un llistat amb el «50%» del total, que suposava 131 immobles a la ciutat de Barcelona. Una segona trucada d'interès va ser detectada aquest mateix 1 de setembre només dues hores després de la primera, a les 18.30 hores. Jové crida Comín i li ordena que s'apropi al Palau per celebrar una reunió de coordinació. «Jo vaig al Palau, que ja he parlat amb la gent d'allà. Sera molt breu. Si vols venir vine, si no, no», va dir Jové.