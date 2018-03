Concentració a Girona per denunciar la "repressió" de l'Estat

Més de 9.000 persones s'han concentrat aquest divendres al vespre davant la subdelegació del govern espanyol a Girona per protestar contra l'empresonament de Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Carme Forcadell i Dolors Bassa. Els manifestants han fet una crida a la "vaga general" i a engegar "la primavera catalana". "Que cadascú de nosaltres digui ben alt i ben clar que estem farts d'aguantar aquest estat espanyol opressor, no ho acceptarem ni un dia més i farem que treguin les seves grapes de les nostres institucions i de les persones que estimem. Els farem fora", ha dit l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas. "Llarena, tremola, el poble no perdona" o "ni oblit ni perdó" han estat algunes de les proclames que han cridat. L'eurodiputat Josep Maria Terricabras ha instat a deixar enrere la revolució dels somriures per iniciar "la revolució dels emprenyats". "Ha arribat el moment d'alçar-se", ha afirmat.

Els CDR han convocat per aquest divendres a les set del vespre una manifestació als Jardinets de Gràcia de Barcelona. Així mateix, l'ANC, Òmnium, l'AMI i l'ACM han convocat conjuntament per les vuit del vespre concentracions a davant de les subdelegacions del govern espanyol a Lleida, Girona i Tarragona i a la mateixa hora a Barcelona es farà una manifestació que sortirà de la plaça Catalunya i arribarà fins a la cruïlla entre València i Roger de Llúria, el punt més proper a la delegació del govern espanyol a la capital catalana. Les entitats sobiranistes i les municipalistes també han convocat a les vuit concentracions a davant dels ajuntaments del país.

Càrregues contra manifestants a prop de la Delegació del Govern a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han carregat aquest divendres contra manifestants que estaven intentant sobrepassar el cordó policial dels antiavalots que protegia els voltants de la Delegació del Govern a Catalunya, concretament al carrer Mallorca de Barcelona.

Unes 2.000 persones s'estan manifestant des de les 19 hores a la zona de Diagonal amb Passeig de Gràcia convocats pels comitès de defensa de la república (CDR) en protesta per la presó provisional contra el candidat a la Presidència, Jordi Turull, i altres polítics sobiranistes.

Els concentrats han tallat l'avinguda Diagonal des de les 19 hores en una protesta convocada als Jardinets de Gràcia sota el lema 'Trenquem les cadenes de la repressió' per donar suport als polítics "empresonats, processats i exiliats".