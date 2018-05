Artadi diu que «no està decidit» el nom alternatiu a Puigdemont i no es descarta

La portaveu de JxCat, Elsa Artadi, ha admès avui que, si es tanca "la finestra" per investir president Carles Puigdemont, per la suspensió de la llei de presidència, activaran la investidura d'un altre candidat, el nom del qual, segons li consta, encara no està decidit, però que seria elegit com a molt tard el dia 14.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Artadi ha estat preguntada per si ha meditat ja si acceptaria una eventual proposta de Puigdemont per ser presidenta de la Generalitat, al què ha respost: "Tots estem a disposició del president Puigdemont".

La portaveu ha confirmat que en qüestió de dies s'activarà el "pla D" i que "com a molt tard" el 14 de maig s'investiria un altre candidat, sempre en el cas que quedi suspesa la llei de presidència de la Generalitat -que el Govern impugnarà al Tribunal Constitucional- i no hi hagi "finestra per investir Puigdemont".

Seria en aquesta data quan JxCat preveu que es podria celebrar el ple d'investidura, encara que ha puntualitzat que la convocatòria del mateix competeix al president del Parlament, Roger Torrent.

Artadi ha indicat que descartar la investidura de Puigdemont abans del 22 de maig -quan expira el termini- respon a la voluntat de no anar a repetició d'eleccions si això depèn de JxCat, però no significa que "renunciïn" a l'expresident com a candidat, sinó que la seva possible elecció la deixen per a "més endavant" en la legislatura.

La portaveu ha explicat que manté contactes amb ERC des de dissabte, quan a Berlín el primer grup independentista va decidir insistir en la via Puigdemont, i ha detallat que ahir a la nit es va veure amb els seus interlocutors d'Esquerra, formació amb la qual descarta que vagi a haver discrepàncies pel candidat a la investidura.

Ha explicat que va mantenir aquesta trobada després de tornar d'Estremera (Madrid), on ha dit que va visitar els exconsellers empresonats Jordi Turull i Josep Rull, els qui li van traslladar el suport al líder de JxCat en el nom que decideixi com a successor.

Però, "pel que em consta, la decisió no està presa", ha afegit Artadi, encara que "és possible que internament ho tingui decidit" Puigdemont, que és a qui li correspon designar al successor, ha remarcat, sense voler especular sobre possibles candidats.

Artadi ha subratllat que a JxCat hi ha "inquietud" sobre com pot reaccionar el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena davant el nom que finalment es proposi per a la presidència de la Generalitat, ja que aquest magistrat, segons el seu parer, tracta al grup parlamentari "gairebé com una organització criminal".

En tot cas, ha negat que qui ostenti la presidència catalana serà un "titella" de Puigdemont, com va aventurar el líder del PSC, Miquel Iceta, al qual ha retret que empri aquestes "qualificacions" per al futur president de la Generalitat després d'haver recolzat l'aplicació del 155, pel que va ser destituït l'anterior Govern.