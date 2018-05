El Consell d'Estat fa costat a Rajoy contra la investidura telemàtica

El Consell d'Estat considera que la reforma de la Llei del Govern de Catalunya aprovada pel Parlament vulnera la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i el Reglament del Parlament i insisteix que la investidura del president de la Generalitat ha de tenir caràcter «personal i presencial».

En el dictamen que la Comissió Permanent de l'òrgan consultiu va aprovar ahir per unanimitat avalant el recurs al Tribunal Constitucional del Govern contra aquesta reforma, el Consell d'Estat afirma que viola l'article 23.1 de la Constitució, el 67.2 de l'Estatut i l'article 149 del Reglament del Parlament.

El dictamen és preceptiu però no vinculant per a la presentació del recurs al TC, que haurà d'aprovar l'Executiu en un Consell de Ministres extraordinari aquesta setmana.

La reforma a més d'anar contra el caràcter necessàriament «personal i presencial» de la investidura, va contra la «reserva reglamentària» del Parlament, segons el Consell d'Estat que s'oposa també al procediment de lectura única que es va utilitzar per a la seva aprovació.

Conclou que hi ha «fonaments jurídics suficients» per impugnar la llei, en concret, l'article 1 i 2 i la disposició addicional del text aprovat divendres passat per la cambra autonòmica.

El Consell d'Estat subratlla que ja va dictaminar que a l'acte d'investidura «no s'admet» que el candidat pugui estar absent del debat ni que la seva intervenció es pugui realitzar per procediments «que evitin la seva presència».

Assenyala que si bé l'Estatut recull que el president de la Generalitat pugui ser substituït per un conseller «en els casos d'absència, malaltia, cessament per causa d'incapacitat i defunció», aquest article està pensat «per regular la suplència o substitució del president una vegada que hagi estat investit i pres possessió del seu càrrec, i no la del diputat proposat pel president del Parlament de Catalunya abans de ser investit com a tal».

Així, recorda que el mateix Estatut esmenta actes concrets que el president de la Generalitat «no pot realitzar en cas d'absència», com sotmetre's a una qüestió de confiança.

El Consell d'Estat estipula també que l'article 2 de la llei del Govern, que preveu la celebració de reunions del Govern de forma telemàtica, incorre en vici d'inconstitucionalitat i vulnera l'ordre estatutari.



Alterar el procés de formació

Respecte a la reserva reglamentària del Parlament, l'òrgan consultiu assenyala que l'omissió del procediment legislatiu comú previst per a les lleis de desenvolupament bàsic de l'Estatut constitueix «un vici susceptible d'alterar substancialment el procés de formació de la voluntat de la Cámara».

El president del Govern i del PP, Mariano Rajoy, va informar ahir a la cúpula del seu partit que l'Executiu recorrerà la reforma de la Llei de Presidència de la Generalitat que cerca investir president a Carles Puigdemont, fugit de la Justícia.

«Hem parlat d'aquest tema en profunditat en el comitè de direcció del PP i ha sorgit la notícia del Consell d'Estat avalant el recurs i, per descomptat, hem debatut i confirmat que el Govern va a continuar impugnant i recorrent aquesta decisió, com ho ha fet en més de 20 ocasions davant del TC», va declarar el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, després de la reunió del comitè de direcció que ha presidit Rajoy.

En concret, el Consell d'Estat va aprovar per unanimitat un informe favorable al criteri del Govern de recórrer davant el Tribunal Constitucional contra la llei aprovada pel Parlament de Catalunya per poder investir Puigdemont com a president autonòmic a distància. Fonts de l'Executiu van avançar a Europa Press que a partir d'ara és el Consell de Ministres el que ha de reunir-se per aprovar aquest recurs al Tribunal Constitucional i no es descarta la possibilitat que el cap de l'Executiu decideixi convocar una reunió amb caràcter extraordinari. Si no ho fa, caldria esperar fins divendres per a la seva aprovació.



«Contrària a la Constitució»

Maillo va afirmar que el PP creu que aquesta investidura a distància és «completament contrària a la Constitució».

«No hi pot haver una investidura a distància ni un Govern fora de Catalunya. És il·lògic», va afirmar, per afegir que els independentistes «ho saben» i estan tractant d'«enredar i provocar». Per això, va demanar als independentistes que deixin d'«enredar» i proposin un candidat «viable» abans del dia 22 de maig perquè si no hi haurà de nou eleccions a Catalunya. Segons ha dit, els catalans es «mereixen d'una vegada per totes acabar amb aquesta situació». El coordinador general del PP va assenyalar que aquest és el Govern que «s'ha enfrontat als independentistes» i ha pres «les grans decisions» per «salvar la unitat d'Espanya». «Ha evitat que Puigdemont, que és un fugat, pugui ser president de la Generalitat», va dir, per recordar que va ser gràcies al recurs que l'executiu ja va presentar al gener davant del TC.



Interroguen 25 mossos per l'1-O

La Policia Nacional ha interrogat com a testimonis a 25 agents dels Mossos d'Esquadra per ordre de la jutge de l'Audiència Nacional que investiga l'antiga cúpula del cos, pel paper de la policia catalana davant el referèndum d'independència de l'1-O. Segons han informat fonts pròximes a la investigació, la Policia Nacional està prenent declaració des de final del mes d'abril passat als Mossos d'Esquadra.