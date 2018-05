La Moncloa titlla el discurs de Torra de «sectari»

El govern espanyol ha valorat en un comunicat el discurs del candidat a la investidura com a president de la Generalitat, Quim Torra. Poc després d´acabar la intervenció del presidenciable, l´executiu de Mariano Rajoy ha avisat que "en defensa de la legalitat de Catalunya i dels drets de tots els catalans i del conjunt dels espanyols", i en vistes del que ha dit Torra, el govern espanyol "estarà molt vigilant als actes del candidat i del seu possible Govern". "Qualsevol il·legalitat serà reparada i qualsevol vulneració del nostre marc constitucional serà resposta", advertien a la nota. A més, el govern espanyol ha qualificat el discurs de Torra de "frontista, de passat, allunyat de el que la immensa majoria de catalans, moderats i constructius". "S'instal·la de nou en un discurs sectari i divisori, renunciant a governar per al conjunt dels catalans i encoratjant cap a les tensions que tant mal han fet a Catalunya, a la seva cohesió social i al seu desenvolupament econòmic", ha afegit l´executiu.

I és que per al govern espanyol, la societat catalana mereix "recuperar la normalitat i l'assossec, i superar la fractura social" en la que que considera que "aprofundeixen les paraules del candidat". De la mateixa manera, s´assegura que "les formes i condicions" que ha utilitzat Torra "són una falta de respecte a les institucions de Catalunya, al Parlament del que és diputat i a la Generalitat que pretén presidir". "Enfront dels valors i mètodes de la nostra democràcia, la seva candidatura i les seves paraules són la constatació d'una mena de ´cesarisme´, impropi del segle XXI, que supedita a l'interès personal d'un individu l'interès general de tots els ciutadans; perquè és autocràtic i excloent qui relega el ben comú a les seves necessitats polítiques i a les seves urgències personals", ha etzibat al comunicat.

Per a l´executiu de Rajoy, les paraules de Torra "evidencien l'escassa voluntat i capacitat de diàleg d'unes formacions que neguen la veu primer al conjunt dels catalans i l´entesa amb la resta dels espanyols". Segons el govern espanyol, el candidat de JxCat ha demostrat "que no té cap interès en construir un diàleg en el propi Parlament, en el conjunt de la societat i amb ningú que no se sotmeti exactament als seus plantejaments". "La mateixa democràcia que empara que qualsevol pugui usar la llibertat d'expressió en defensa de les seves idees, és la que impedeix la imposició d'aquestes idees amb actes contraris a la llei", li ha recordat l´executiu estatal a Torra en la seva nota.

Per últim, el govern espanyol ha remarcat que les mesures del 155 "han estat necessàries per preservar la convivència", i que "ni el procés constituent anunciat, ni la independència proclamada van arribar enlloc i res van aconseguir els seus promotors, més que haver d´assumir les conseqüències dels seus actes". "Els partits independentistes saben que no tenen cap possibilitat d'aconseguir els seus propòsits secessionistes", ha sentenciat l´executiu. En aquest mateix sentit, ha "recordat" als sobiranistes que JxCat "no va guanyar les eleccions, ni els que pretenen votar-lo representen la majoria del poble català". "Almenys, hauria d'haver tingut la humilitat de no parlar en nom de tots ells", conclou el comunicat.