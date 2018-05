Els «presidents» refreden la idea d'unes eleccions anticipades

El president de la Generalitat electe, Quim Torra, i el seu antecessor, Carles Puigdemont, van apostar per un Govern «fort» a Catalunya, que posi en marxa un «procés constituent» per elaborar un projecte de «constitució catalana», i van refredar la idea de convocar eleccions en un futur pròxim. El dia següent d'haver estat investit president, Torra ha viatjat a Berlín per reunir-se amb Puigdemont, amb qui va oferir una roda de premsa conjunta.

Després que la setmana passada Puigdemont afirmés en una entrevista al diari italià La Stampa que Torra podria convocar noves eleccions a partir del 27 d'octubre «si el Govern espanyol continua amb la persecució», ahir l'expresident català va voler matisar, ja que considera que la seva frase va quedar «distorsionada».

Puigdemont va recalcar que la seva intenció era indicar que a partir del 27 d'octubre Torra «tindrà la possibilitat, si les circumstàncies ho fan recomanable, de convocar eleccions».

Segons Puigdemont, amb l'elecció de Torra, un president «sense causes judicials» com reclamava La Moncloa, l'independentisme ha obert «un període de desescalada» de tensió.

«La pilota està a la teulada del Govern espanyol», va subratllar Puigdemont, que va considerar «normal» que Torra pugui plantejar-se fer ús de la prerrogativa de convocar eleccions si l'Estat no torna a la Generalitat totes les seves funcions i competències. De la seva banda, Torra també va evitar transmetre el missatge que pensa convocar eleccions tan aviat com legalment li sigui possible: «Tenim una voluntat de legislatura», va afirmar.