Rajoy garanteix que actuarà en cas «d'il·legalitats» però descarta de moment el 155

El Govern respondrà a Catalunya davant de «qualsevol il·legalitat» que es produeixi, però no es planteja per ara reactivar el 155, van assegurar fonts de l'Executiu després de la reunió que va mantenir el president, Mariano Rajoy, amb el líder de Cs, Albert Rivera, encara que sí que estudiarà les seves propostes.

La «prioritat» del Govern, van assenyalar les mateixes fonts, és donar una resposta «pactada i proporcional» i d'acord amb elements «il·legals», com va acordar fa dos dies amb el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, desestimant així la petició de Rivera de mantenir el 155.

Segons Rivera, el nou president de la Generalitat, Quim Torra, va plantejar un «desafiament» a l'Estat i per això cal actuar de forma immediata.

Rajoy va agrair la disposició al diàleg i a l'entesa que va mostrar Rivera durant la reunió, que «ha anat bé», van dir, i es va comprometre a informar el president de Ciutadans de com vagin evolucionant els esdeveniments.

Igual que farà amb les propostes que li plantegin altres partits, analitzarà les mesures concretes que ha posat Rivera sobre la taula per mantenir el 155 a Catalunya, com el control de les finances públiques de la Generalitat, de la direcció dels Mossos i dels mitjans de comunicació públics.



«Missatge de tranquil·litat»

El president del Govern, van subratllar les fonts, comparteix amb Rivera la «necessitat» de traslladar un missatge «de tranquil·litat» als catalans basat en la unitat i en la resposta de les forces constitucionalistes com a «millor instrument» per fer front a aquesta crisi.

De la mateixa manera, el Govern ha aprofitat per traslladar el seu suport als funcionaris de Catalunya, a la societat civil i als partits de l'oposició.

Rivera, va sol·licitar a Rajoy el suport del PP per aprovar la reforma electoral que la formació taronja va plantejar al Congrés per tal d'impedir que aquelles persones que han fugit de la Justícia, com va fer l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, es puguin presentar com a candidats a eleccions.

«Li he demanat que el Govern doni suport a la reforma legislativa al Congrés que preveu no ser elegible si ets un pròfug de la Justícia», va declarar en roda de premsa a La Moncloa després de reunir-se amb Rajoy.

Rivera considera que seria «espantós» i suposaria un «ridícul inassumible» per a Espanya que Puigdemont, que ha estat processat judicialment en la causa contra el procés independentista i que continua a l'estranger, pogués presentar-se a uns nous comicis a Catalunya.

Això suposaria, segons va indicar, que algú que ha donat «un cop a la democràcia» podria fer una campanya electoral i rebre subvencions públiques. Per evitar que això passi, s'espera que tant el PP com el PSOE donin suport a la proposició de llei que Cs va registrar a la cambra baixa el febrer passat.

En cas d'aprovar-se, aquesta reforma de la Llei Electoral faria inelegible no només a Puigdemont, sinó també als altres líders del procés separatista que han sortit d'Espanya i que tenen pendent una ordre de recerca i detenció en el marc d'un procediment d'instrucció per delictes de rebel·lió, corrupció o contra les institucions de l'Estat.



Retirada de sou

D'altra banda, Rivera va assenyalar que el grup de Cs al Parlament català sol·licitarà a la Mesa que retiri el sou a aquests diputats que no van a les sessions parlamentàries.

En la seva opinió, no té sentit que persones com Puigdemont i l'exconseller Toni Comín segueixin cobrant sous públics sense anar al seu lloc de treball i havent actuat «en contra de la democràcia».