L'Executiu central bloqueja la formació del govern català i manté vigent l'article 155

El Govern central bloquejarà la formació de govern a Catalunya en no publicar el decret de nomenament dels consellers, amb el que manté l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, després del suport dels líders del PSOE, Pedro Sánchez, i Cs, Albert Rivera, a aquesta intenció del president del Govern, Mariano Rajoy. El cap de l'Executiu va parlar dissabte amb Sánchez i Rivera per traslladar-los la seva intenció d'estudiar la viabilitat del nou govern i mantenir mentrestant l'article 155, després que el president català, Quim Torra, nomenés com a membres del seu executiu dos exconsellers en presó preventiva –Jordi Turull i Josep Rull– i dos que són a l'estranger –Toni Comín i Lluís Puig.

El Govern, que va qualificar la designació de «provocació», va anunciar que no publicarà el decret de nomenament al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), encara sota el seu control, cosa que implica que es mantindrà en vigor el 155, quelcom que Torra va afirmar que veu «inimaginable».

El subsecretari del Ministeri de Presidència i per a les Administracions Territorials, José María Jover, va enviar una carta al secretari del Govern, Víctor Cullell, en la qual li informa que no pot publicar el decret de nomenament dels consellers proposats, perquè està estudiant la seva viabilitat, i recorda que, sense la seva autorització, no té validesa i efecte.

En canvi, afirma que «no planteja problemes la viabilitat de la publicació del primer dels decrets signats per Torra, el de creació, denominació i determinació de les competències de les conselleries del nou executiu català». «Li recordo –assenyala la carta al secretari de la Generalitat– que la publicació de l'esmentat acord requereix l'autorització per part del Govern de la nació, sense la qual l'acte o disposició mancaria de validesa i efectes».

En una entrevista amb TV3, un dels dos exconsellers que són a Bèlgica i que ha estat nomenat per Torra per tornar a dirigir el Departament de Cultura, Lluís Puig, va explicar que podria dimitir si veu que no pot exercir el càrrec de manera efectiva: «Crec que tots nosaltres seríem els primers a dimitir si, després d'una setmana, veiéssim que no podem complir».

El president de la Generalitat va expressar en canvi la seva esperança que el Govern central publiqui avui el nomenament del nou Govern i va insistir en la necessitat de dialogar. «No em puc imaginar que el Govern espanyol incompleixi la llei. Nosaltres esperem que demà es publiqui, no solament el decret d'àmbit i estructura del Govern, sinó també el decret de nomenaments», va assegurar Quim Torra en la seva visita a les Fires de Maig de Vilafranca del Penedès. A més, va reivindicar que el president de la Generalitat és qui té la facultat de nomenar consellers, fet pel qual creu que el Govern central ha de respectar la seva decisió i que «no pot ser d'una altra manera».



«Què és aquesta vergonya?»

També Rull va llançar un avís en aquest sentit: «Des de quan la presó preventiva per rebel·lió inexistent és una condemna ferma? Però què és aquesta vergonya? Volem exercir de consellers en llibertat. Tenim tot el dret a exercir de consellers en llibertat. No publicar el nostre nomenament és prevaricació». L'advocat de Rull i Turull va assegurar que no confia que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena accepti la seva petició de posar-los en llibertat provisional per prendre possessió dels seus càrrecs.