Torra reitera a Sánchez que vol dialogar però avisa que el Govern «no es rendirà»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va demanar ahir al nou Govern de Pedro Sánchez que «s'avingui a tractar de manera urgent la qüestió de Catalunya», ja que «fan falta solucions, prendre riscos, dialogar i negociar», si bé ha avisat que el seu executiu «no es rendirà» en l'objectiu independentista, a l'hora que es va comprometre a «reparar» els «danys» del 155.

Torra compareix davant al ple del Parlament per donar compte de l'estructura i la composició del seu Govern, on ha llançat una apel·lació al «diàleg» amb el president espanyol i ha dit que per part seva «la predisposició al diàleg no fallarà mai».

Però de la mateixa manera que va afirmar que no pretén que «ningú es rendeixi per dialogar», també va voler que «quedi clar» que la Generalitat i l'independentisme «no es rendirà».

«Nosaltres seguim. La democràcia no es rendeix mai, l'anhel de llibertat no es rendirà. No hem vingut aquí a rendir-nos, no és aquest el punt de partida per a la negociació», va afirmar.

Torra va tenir un record per als sobiranistes presos i a l'estranger i va insistir que el seu «objectiu vital» és que tornin a casa, per això és necessari «assumir riscos, negociar i dialogar».

Així, va desitjar que Pedro Sánchez «s'avingui a tractar de forma urgent» el problema a Catalunya i, en al·lusió a les càrregues policials de l'1 d'octubre, va afegir: «No ens hem sortit mai d'un camí democràtic i pacífic, l'Estat no pot dir el mateix». En aquesta línia, també va ser molt crític amb el nomenament de Josep Borrell com a ministre d'Exteriors: «No és una mala notícia, és una pèssima notícia».



Full de ruta

Pel que fa al full de ruta del nou Govern, va assegurar que farà «el camí de la restitució -de l'autogovern després del 155- a la constitució -d'una república catalana-».

Va subratllar que «aquest no és el govern que legítimament governava el país i que va donar veu a la ciutadania l'1-O», però sí que és «el govern que ha vingut a fer fora de les institucions el 155 i a treballar pel mandat rebut per la ciutadania en les últimes eleccions i, naturalment, amb el resultat del referèndum d'autodeterminació de l'1-O, i així ho farem».

En aquest context, va recordar que el Govern crearà «un comissionat per al desplegament de l'autogovern, per avaluar l'impacte real de l'aplicació» del 155 i «reparar» els seus efectes a través d'un «pla de xoc».

Torra va puntualitzar en tot cas que «la república que estem construint no preguntarà a ningú quina llengua parla o d'on ve», doncs pretén que tots els ciutadans de Catalunya se sentin «com a casa» en el seu projecte «republicà».

El president català va criticar l'anterior Govern de Mariano Rajoy, al qual ha acusat d'actuar amb «arbitrarietat i sense empara legal» en no publicar el primer decret de nomenament de consellers.



Govern al complet

A diferència d'aquell primer gabinet que mai va arribar a prendre possessió, l'actual Govern, ahir present per primera vegada al Parlament, sí que compleix amb la paritat, cosa que Torra ha posat en valor durant el seu discurs.

També va explicar que vol impulsar una Assemblea de Càrrecs Electes, en el qual estiguin representats diputats i regidors catalans per teixir «aliances» entre administracions públiques.

En el seu mandat, es va comprometre igualment a recuperar lleis i mesures socials que van ser suspeses pel Tribunal Constitucional en l'anterior legislatura.



Treure privilegis a expresidents

Per altra banda, el Parlament, amb els vots de JxCat, ERC, Catalunya en Comú-Podem i CUP, va tombar ahir una proposició de llei del PP per modificar l'estatut dels expresidents de la Generalitat i que aquells que fossin condemnats penalment perdessin automàticament les seves «prerrogatives i privilegis».