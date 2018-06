aTorra trasllada a Iceta la necessitat de menys crispació i diàleg sense límits

El president de la Generalitat, Quim Torra, va traslladar ahir al líder del PSC, Miquel Iceta, la necessitat de «rebaixar la crispació» política i ha ofert diàleg «sense condicionants ni límits» amb el president del Govern, Pedro Sánchez, amb el qual espera veure's aviat.

Així es va expressar la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, que va comparèixer per valorar la reunió que va mantenir ahir Torra amb Iceta al Palau de la Generalitat.

Segons va explicar Artadi, Torra va manifestar a Iceta que té la voluntat d'emprendre «un diàleg sense condicionants ni límits» amb Sánchez, perquè no creu convenient seure a una taula de negociació amb condicions prèvies.

Pel que fa a l'exigència del Govern que tota demanda encaixi en el marc legal vigent, Artadi va expressar que, segons la interpretació del Govern, el dret a l'autodeterminació té cabuda en la legalitat nacional perquè figura en acords internacionals signats per Espanya, i va afegir que els referèndums, segons el seu parer, no estan «penalitzats». Torra va traslladar també a Iceta la necessitat de «rebaixar la crispació» en la política perquè, segons ha dit Artadi, «no es correspon amb el que viu la societat catalana».

Iceta va ser el primer president de grup parlamentari amb el qual es va reunir Torra després que la líder de l'oposició i de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, hagués plantat ahir el president català com a senyal de protesta per la pancarta desplegada al Palau de la Generalitat a favor dels polítics presos, fet que Iceta va criticar.

Artadi va admetre que li «preocupa» que Arrimadas no vagi a Palau pel llaç groc que figura en l'esmentada pancarta, que ha insistit que no retiraran mentre hi hagi «presos polítics».



Arrimadas es justifica

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, va recalcar ahir que l'inici del diàleg amb Quim Torra depèn dels «gestos» del president de la Generalitat, al qual va demanar que «rectifiqui» després de considerar que persisteix en la «confrontació» i en «l'amenaça» de noves «il·legalitats».

Arrimadas, que hauria d'haver iniciat aquesta ronda de contactes com a principal partit de l'oposició, va declinar mantenir una reunió amb Torra per visualitzar el seu rebuig a la pancarta a favor dels dirigents sobiranistes a la presó que llueix a la façana de Palau, però també pel pla de govern de Torra que persisteix en «l'amenaça» de noves il·legalitats.