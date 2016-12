El Trueta deriva nou infants a Barcelona per manca de llits de semicrítics

La secció sindical de Comissions Obreres a l'hospital Josep Trueta de Girona denuncia que la manca de llits per a pacients semicrítics aquest hivern ha obligat el centre a derivar nou infants a Barcelona, el darrer ahir mateix. Segons recorda el sindicat, cada temporada d'hivern el centre habilitava una zona amb llits per a pacients semicrítics per a atendre els nens que pateixen infeccions respiratòries, la majoria causades per virus, evitant així que aquests malalts haguessin de ser traslladats als hospitals de Barcelona.

Enguany, però, l'hospital gironí no disposa d'aquesta àrea per atendre aquesta mena de casos i el sindicat CCOO ho atribueix a la manca de recursos i de personal d'infermeria, ja que es tracta de pacients molt petits i que requereixen atenció continuada.

L'organització sindical ha registrat una carta a la direcció del centre reclamant que es reconsideri la possibilitat de reobrir l'àrea de semicrítics per minimitzar el número de malalts traslladats a Barcelona, apuntant que les derivacions «haurien de ser la darrera opció, ja que són un risc per al pacient i un problema de desplaçament per a les famílies».

Una situació provisional

Des de la direcció de l'hospital Josep Trueta de Girona remarquen que es tracta d'una situació de «provisionalitat» ocasionada per les obres de millora que s'estan duent a terme a l'UCI Pediàtrica i a la Unitat de Neonatologia i que «tornarà a la normalitat quan s'acabin els treballs, d'aquí a un parell de mesos».

I és que des de l'estiu s'està treballant en les obres de reforma de Neonatologia i l'UCI Pediàtrica, uns treballs llargament reclamats tant pels usuaris com pels professionals que es desenvoluparan en dues fases.

Les obres han obligat a traslladar temporalment l'activitat del servei de Neonatologia i l'UCI infantil a una altra zona de la tercera planta de l'hospital. Concretament, a l'espai on els anys anteriors s'habilitaven els llits de semicrítics durant el pic d'ingressos de l'hivern.

Com a conseqüència de l'ocupació provisional de l'espai i la pèrdua de llits d'hospitalització ocasional que ha suposat, també s'ha hagut d'habilitar la planta 7A de l'edifici per acollir els pacients pediàtrics.

Així, el servei està dividit amb uns llits a la tercera planta i uns altres a la setena i la separació també ha comportat una major dedicació de recursos humans i materials, assegura la direcció de l'hospital Josep Trueta.

Fonts de l'hospital volen remarcar, però, que no s'ha desatès cap infant, sinó que se'ls ha derivat a altres centres amb unitats de crítics de Pediatria a Barcelona, «com es fa habitualment», encara que entenen que el trasllat comporta certs malestars als familiars de les criatures.

Segons les dades pel centre, en el que portem d'any, els ingressos a l'UCI de Pediatria del Trueta s'han incrementat un 40% respecte el mateix període del 2015.

De gener a novembre de l'any passat, la unitat gironina va atendre 124 infants i en els mateixos mesos de 2016, ja suma 174 ingressos.

El Trueta forma part de la Xarxa Pediatria Crítics, juntament amb centres com la Vall d'Hebron, el Sant Joan de Déu, el Germans Trias i Pujol de Badalona, el Sant Pau o el Parc Taulí de Sabadell, entre d'altres. Els hospitals que integren la xarxa treballen de manera coordinada per donar resposta a la necessitats de llits de crítics de Catalunya.