Vuit de cada deu judicis per violència domèstica han acabat en condemna

Vuit de cada deu judicis per violència domèstica a les comarques de Girona han acabat amb condemna aquest tercer trimestre de l'any. Del total de 54 homes que han hagut de passar per davant dels jutges entre el juliol i el setembre, només 10 han quedat en llibertat.

És a dir que el 81,5% dels acusats han acabat condemnats, fet que representa 44 persones. D'aquests, segons l'estadística de l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere, hi ha 25 nacionalitzats espanyols i 19 que són estrangers.

A la demarcació de Girona durant aquest darrer trimestre, un total de 493 dones apareixen com a víctimes de la violència masclista. Aquestes han presentat un total de 559 denúncies entre juliol i setembre. Una dada que suposa un increment respecte a les del 2015 en el mateix període de fins a l'1,81%.

Cal destacar que de les 559 , el 84,5% -424- són denúncies que les mateixes víctimes han anat directament a fer públiques a la policia. De la intervenció de les forces policials també cal destacar que també n'han derivat 102 denúncies i també 27 de l'informe de lesions que ha rebut el mateix jutjat.

La tendència és molt similar a la del tercer trimestre del 2015. Una dada que varia és que l'any passat hi va haver tres denúncies que van ser presentades per algun familiar de la víctima, una xifra que entre juliol i setembre d'enguany s'ha mantingut fins a zero.

Les víctimes de violència de gènere que s'han acollit durant aquest trimestre majoritàriament van patir maltractaments fruit d'un home amb el qual havien tingut una relació afectiva -46 dels casos-.

Renuncien a declarar

De les 493 víctimes de violència domèstica del tercer trimestre, 94 d'elles van renunciar a declarar a la demarcació de Girona. Es tracta d'una xifra que ha baixat respecte a la de l'any passat que es situava en les 102 dones. Enguany si es compara entre les estrangeres o les espanyoles, cal dir que són aquestes últimes -57 víctimes- les que s'han acollit a la dispensa d'obligació legal de declarar. Mentre que d'estrangeres, n'han estat 37. La xifra és inversa durant el 2015, ja que les dones estrangeres -58 casos- van renunciar a donar la seva declaració mentre que d'espanyoles en van ser 44.

Menys ordres de protecció

Quant a les ordres de protecció, durant aquest tercer trimestre han viscut una davallada. Aquí hi ha des d'ordres d'allunyament, prohibicions de comunicació amb la víctima, suspensió de règim de visites, entre altres. N'hi ha tant de tipus penal com civil. En total els jutges han imposat fins a 197 mesures d'aquesta tipologia a maltractadors durant aquest últim trimestre a la demarcació de Girona. Una xifra que dista de l'any passat amb 235 mesures i ordres.

La tendència de Girona és diferent a la de la resta de l'Estat perquè a tot Espanya han anat a l'alça. Durant el tercer trimestre s'han sol·licitat 11.565 ordres de protecció en els òrgans judicials. Segons dades facilitades per l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere, l'increment de sol·licituds d'ordres de protecció en els jutjats especialitzats respecte al mateix trimestre de 2015 va ser d'un 3%. Gairebé un 60 per cent de les ordres de protecció sol·licitades van ser adoptades.

Increment a Espanya

Durant aquest tercer trimestre fins a 36.000 dones a tot Espanya apareixen com a víctimes de violència masclista en les 38.402 denúncies presentades en els òrgans judicials. Aquestes denúncies a escala estatal s'han incrementat en gairebé un 14%, i més d'un 13% de les víctimes, també es va acollir a la dispensa de l'obligació de declarar.