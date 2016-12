A Llançà creuen saber qui va comprar alguns dels cinquens

A la loteria El Cavallet d'Or de Llançà tenen una lleugera d'idea de quines poden ser les persones que van resultar premiades amb algun dècim del cinquè premi perquè algunes de les que es van apropar a l'establiment estaven tan contentes que, encara que no haguessin dit res, els propietaris de l'establiment saben que els havia tocat.

En aquesta cèntrica administració de loteria de la població ja tenen experiència i les expressions d'alegria, si fa no fa, acaben essent similars en totes les persones quan els passen coses similars.

A un quart d'onze del matí l'administració ja sabia que havia venut el 22259, un número comprat a finestreta o per web. L'empleat de l'administració, Albert Farjas, va explicar com «ha vingut una persona, creiem per com estava de content que li ha tocat, però no ho ha dit».

Aquesta administració es va estrenar ahir repartint sort a la grossa de Nadal perquè ahir va ser la primera vegada que van donar algun dels cinc premis importants. Ja havien repartit sort amb la loteria del Nen quan van vendre una sèrie completa però encara els faltava la de Nadal.

«Ha vingut gent tot el matí per veure què havia tocat», explica Farjas, i no és per menys doncs assegura que va vendre una sèrie d'un dels cinquens premis tot i que Loterias y Apuestas només li reconeixia ahir la venda d'un únic dècim.