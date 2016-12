El número 59444 premia més d'una trentena de poblacions en tot l'Estat

n El primer dels números que corresponien al quart premi del sorteig extraordinari de la loteria de Nadal va ser el 59444, premiat amb 200.000 euros a la sèrie i repartit en un gran nombre de localitats arreu de tot l'Estat. El número es va cantar a un quart de deu del matí al Teatro Real pels nens Nazaret Blanco i Josué Guamán, fent així saltar d'alegria als afortunats d'aproximadament una trentena dels municipis on s'havia anat distribuint.

Alguns dels afortunats van ser els habitants d'Arahal, Avilés, Àvila, Palma de Mallorca, Madrid, Pamplona, Alacant, Mèrida, Barcelona, Cadis, Sant Sebastià o Huelva. Toledo també va ser una de les ciutats premiades, l'establiment de premsa i loteria de Pilar Díaz va distribuir sort per tercer any consecutiu, ja que l'any passat va vendre alguns dècims d'un dels quarts i l'anterior, un segon. També l'administració de loteries d'un centre comercial a Peñacastillo (Santander) es va inundar d'alegria després de saber que, després d'aquest quart premi, també hi havia dispensat un dels cinquens.

San Pedro del Pinatar (ubicat a Múrcia), un dels grans afectats per les inundacions d'aquests dies, es va sumar a la llista de beneficiats que van poder gaudir d'un dels dos quarts premis. És el primer any de vida de l'Administració de loteries El Perolo, i es va estrenar enguany amb «tres grans premis», un quart i dos cinquens, «que han anat a parar íntegrament en mans dels veïns del municipi», va explicar el gerent d'aquest establiment, Miguel Ángel Zapata.

Finalment hi ha el cas d'un agricultor d'Artenara, al cim de Gran Canària, que «mai hauria pogut imaginar» que un número tan «lleig» que li havia donat un venedor de loteria del poble quan va anar a portar-li uns rovellons, podria engrandir la seva butxaca.

L'administració de loteria La Bruixa d'Or de Sort va pujar ahir al podi, precisament, pel número 59444, del qual havia venut una sèrie que va resultar ser un quart premi. Posteriorment, també van repetir la victòria en ser premiats amb 18 sèries de tres cinquens.