Girona ha tancat l´any 2016 amb 49 víctimes mortals d´accident de trànsit

Any negre a la demarcació de Girona en matèria d'accidents de trànsit. Han perdut la vida gairebé mig centenar de persones en sinistres que han succeït tant en vies urbanes com interurbanes. En total, segons dades recopilades per Diari de Girona, hi ha hagut fins a 41 accidents durant el 2016. Les dades són negatives si es té en compte que durant l'any passat van morir en dotze mesos fins a 49 persones.

El nombre de víctimes del 2016 és especialment alta sobretot perquè hi ha hagut dos accidents que han concentrat nou víctimes. El primer sinistre viari amb múltiples víctimes va tenir lloc el 2 d'abril a la Nacional II al seu pas per Pont de Molins.

En aquest punt de l'Alt Empordà hi va haver un xoc lateral entre un vehicle francès que circulava en sentit sud a gran velocitat i un altre amb tres ocupants que anaven al Pertús a treballar i que va acabar amb la vida de set persones. Sis de les set víctimes mortals, a més, no duien el cinturó de seguretat. L'únic supervivent va ser un noi de Figueres.

El segon accident de trànsit mortal que també va consternar molt les comarques de Girona va ser a Susqueda. I és que en aquest cas, en ple pont de la Puríssima, el 6 de desembre al vespre una nena d'un any i dues dones van morir en un greu accident de trànsit quan el cotxe es va precipitar per un barranc proper al pantà de Susqueda.

En el cotxe sinistrat, un Opel Vectra amb només capacitat per a cinc persones, n'hi viatjaven set. Es dóna el cas a més que una de les dones que va morir en el sinistre viari estava embarassada. A part de les tres difuntes, al vehicle hi viatjaven el conductor i tres nenes menors d'edat més (de 3, 8 i 10 anys). En aquest cas, els Mossos d'Esquadra van imputar homicidi i lesions per imprudència greu al conductor de l'accident mortal a Susqueda.



Vuit atropellaments mortals

Si hi ha un tipus de sinistre viari que enguany destaca dels 41 que hi ha hagut durant el 2016 és l'atropellament mortal. En aquests dotze mesos, aquesta tipologia d'accident de trànsit s'ha cobrat vuit vides a la demarcació de Girona, tant en vies urbanes com interurbanes.

Hi ha un tipus de sinistre mortal que també va copsar l'atenció mediàtica sobretot per l'edat de la víctima mortal, una nena de només quatre anys, i també perquè el conductor va marxar del lloc després de l'accident. Va tenir lloc a Bonmatí el 16 de maig a la GI-532 i la nena de quatre anys del poble de la Selva va morir després de ser envestida per un cotxe quan anava amb la seva mare.

A més, el causant de l'accident, el conductor, anava drogat i begut i va fugir. El jutge de Santa Coloma va enviar el xofer a presó provisional després que els Mossos el detinguessin al cap d'unes hores després del sinistre viari.

D'atropellaments mortals n'hi ha hagut set més. Un a Montfullà, dos Olot, un a Sant Joan de les Abadesses, Sant Gregori, Salt i la Jonquera. El més recent és el de Salt i de fet seria l'últim accident de l'any a la demarcació. Es remunta al 23 de desembre i una veïna de la vila de 61 anys va morir atropellada mentre creuava un pas de zebra a l'alçada del carrer Doctor Ferran amb l'avinguda de la Pau.

Després del de Bonmatí també hi ha un altre atropellament que ha anat acompanyat d'un conductor fugit. Es tracta del de la Jonquera, que va tenir lloc el 12 de novembre. En aquella ocasió, l'accident va passar al quilòmetre 776 de la N-II en una àrea de moltes botigues.



Fugits i drogats

Un francès de 74 anys travessava la carretera quan un cotxe el va envestir. Després de l'accident, el conductor va fugir i la víctima va perdre la vida a l'hospital Trueta. La Gendarmeria francesa, a requeriment dels Mossos d'Esquadra, va detenir després d'una investigació acurada el conductor a França.

Un dels casos, però, que va posar més de manifest el problema dels conductors fugits i els xofers substituts és el que va succeir el 29 de gener a la C-65 a Fornells. En aquest cas va perdre la vida una jove de 25 anys. El conductor homicida abans d'aquest accident n'havia tingut un altre a Llagostera. En va fugir i després el van interceptar begut a Sant Feliu. El conductor va passar a disposició judicial cinc mesos després de l'accident i el jutge el va enviar a presó provisional. La família va posar molt d'afany perquè es facin canvis en els protocols quan hi ha accidents d'aquesta tipologia, un fet que des d'Interior es va dir que s'estudia.

Un altre cas va ser el del conductor drogat de Roses que va atropellar mortalment el 9 d'ocotubre un ciclista a Roses. Aquest home va donar positiu al test de drogues i per això la Policia Local de Roses li va imputar ser el presumpte autor d'un homicidi imprudent i un altre de delicte contra la seguretat viària per conduir sota efecte de les drogues. La jutge va deixar en llibertat el conductor. Arran d'aquest cas, la plataforma Mou-te en Bici va demanar exercir l'acusació popular.