Retards de trens de mitja hora per una avaria a l'Alt Empordà

Els trens de la línia R11 –que comprèn el trajecte entre Portbou i Barcelona– van circular amb un retard d'uns 30 minuts de mitjana ahir a la tarda per l'avaria d'un tren de mercaderies entre Figueres i Portbou.

Segons Renfe, la incidència es va produir pels voltants de les 12.45 hores, quan un tren de mercaderies va quedar aturat per una avaria. Com a conseqüència, els combois van haver de circular per via única en aquest tram entre Figueres i Portbou, fet que va comportar retards importants. Un dels trens afectats va ser el que tenia la sortida de Portbou prevista a les 13.27 hores amb arribada a Sants a les 15.39 hores, i que va acumular una demora d'uns 40 minuts.