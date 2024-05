La central hidràulica de Llanars torna a funcionar després de 4 mesos d'aturada per la sequera

La central hidràulica que Bassols Energia té a Llanars (Ripollès) torna a estar en marxa després de quatre mesos d'aturada per la sequera. El baix cabal que portava el riu Ter va obligar l'empresa a tancar màquines perquè no hi havia el cabal mínim de 0,2 metres cúbics per segon. Des que l'empresa té registres, als anys 90, és una situació que no havia passat mai però, en canvi, en el darrer any ha passat dos cops. Amb les pluges dels últimes mesos i, sobretot, amb l'últim episodi de nevades, la central ha tornat a funcionar de forma progressiva fins a situar-se al 80% i es preveu arribar al 100% en els propers dies. "Tot el territori hem respirat una mica més tranquils", explica el cap d'explotació de l'empresa, Josep Pujadas.

El representant de Bassols Energia admet que, quan van aturar màquines, van pensar que seria per unes setmanes. "Ningú s'esperava que la central estigués parada durant quatre mesos per falta d'aigua", admet. I explica per què: "Aquí dalt, a la capçalera del Ter, a la que plou una mica, ja hi ha molta recollida d'aigua i la central, amb pocs metres cúbics, pot funcionar a mínim rendiment". Concretament, va estar aturada de l'11 de novembre fins a l'11 de març.

El cabal ecològic i la llera del riu Ter al punt de captació al Ripollès. / Lourdes Casademont

Les primeres pluges del mes de març van permetre reactivar la central "amb una mínima producció". "Estem parlant d'entre un 6% i un 10%", ha concretat Pujades. La situació, però, ha canviat radicalment des de finals d'abril, quan hi va haver un episodi important de nevades i pluges a la zona de la conca del Ter, i ha estat a partir de llavors, que s'ha pogut fer treballar la planta "pràcticament a ple rendiment".

La de Llanars és una central hidràulica que es va posar en marxa el 1924. Compta amb dues turbines que aprofiten el moviment de l'aigua per generar energia i després la deixen anar. "En aquests moments estem deixant uns 540 litres per segon i estem agafant prop de tres metres cúbics, que és el límit de concessió que tenim", afegeix. Amb l'augment de les temperatures, i la baixada de més aigua pel desgel, "anirem a màxima producció d'aquí a uns dies". Aquesta setmana ja s'ha vist com l'aigua del riu passava per sobre de la resclosa des d'on es capta l'aigua per després canalitzar-la uns 3 km fins a la central de Llanars.

La interrupció de l'activitat va suposar deixar de produir energia de proximitat. Això no vol dir, però, que els clients deixessin de rebre energia tot aquest temps, perquè se subministra des d'altres punts i fonts, com les centrals tèrmiques o les eòliques. Si bé Pujadas admet que l'energia que produeix la planta de Llanars és "un granet de sorra pel sistema" també subratlla que "és energia renovable i neta".