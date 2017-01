Tallaran el pont d´accés a Sant Joan les Fonts per Olot des del proper 30 de gener fins a Setmana Santa

A partir del 30 de gener, el pont del Salt de Sant Joan les Fonts quedarà tallat per obres de millora i ampliació. La previsió és que les obres durin entre 8 i 10 setmanes. És a dir, el pont romandrà tallat fins a Setmana Santa.

El problema del pont està en el fet que és l'única entrada amb vehicle de motor de 4 rodes des d'Olot al nucli urbà de Sant Joan les Fonts.

Per tal d'informar de les conseqüències de les obres, el 3 de gener, l'Ajuntament va fer una reunió informativa al Centre SocioCultural. Hi van assistir unes 150 persones, les quals representaven bona part de les famílies de la localitat.

Van assabentar-se que l'única alternativa a donar la volta per la cruïlla de Castellfollit i arribar per l'A-26 per Begudà fins a Olot és deixar el cotxe aparcat a la zona de l'escola. També és la mateixa solució per als que des d'Olot arriben a Sant Joan amb cotxe.

Una altra novetat és que la parada del transport públic quedarà situada al costat dels habitages socials de davant de l'ambulatori.

El pas del pont medieval des de la Rompuda només servirà per a situacions d'emergències. No s'hi podrà passar per tal d'evitar col·lapses als carrers de Sant Antoni i Santa Magdalena.



Millorar l'amplada del pont

Les obres resoldran el problema de l'amplada del pont. No hi poden passar un camió i un turisme, si un no para. També hi haurà un pas per a vianants. Les obres estan valorades en 742.000 ?, que són finançats pel Departament de Territori i Sostenibilitat.