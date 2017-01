Presó per al veí d'Olot que va disparar diversos trets al carrer

El jutjat d'instrucció número 2 d'Olot, en funcions de guàrdia, va ordenar presó provisional comunicada i sense fiança per al pistoler que la matinada de diumenge va protagonitzar un tiroteig al centre d'Olot.

L'home, que té antecedents, va passar a disposició judicial ahir dimarts. El jutjat li imputa delictes de tinença il·lícita d'armes –perquè no tenia llicència per dur pistola– i amenaces amb instruments perillós.

El detingut va entrar armat a un bar situat al Puig del Roser de la població. Un cop a l'exterior, va disparar dos trets, una acció que va repetir almenys una vegada més mentre tornava cap a casa seva, al barri de Sant Miquel. No hi va haver ferits.

És el segon tiroteig que hi ha a Olot en menys d'un mes i tots dos han tingut lloc al voltant d'un bar. En aquesta segona ocasió, el sospitós va entrar armat amb una pistola al local del Puig del Roser. Dins l'establiment no va passar res però, ja de matinada i a fora, l'home va obrir foc i va disparar almenys dos trets que no van causar ferits.

El detingut, que té antecedents, va començar a caminar cap a casa seva i, de camí, va tornar a obrir foc almenys una vegada més. La Policia Local d'Olot, alertada pels responsables de l'establiment, va localitzar i arrestar el sospitós poca estona després. Aquest dimarts ha passat a disposició judicial, que ha ordenat el seu ingrés a presó.

L'altre tiroteig va tenir lloc el 22 de desembre quan una baralla que va començar al bar El Punt d'Olot va acabar amb un tret d'escopeta disparat al sostre del local Els implicats en la batussa eren tres homes.

Els Mossos d'Esquadra van detenir un dels sospitosos quan va anar a l'hospital a curar-se una ferida que tenia al cap. Continuen buscant els altres dos.