Accés perillós a la caserna dels Mossos de Ripoll

El pont de la Farga Catalana i el passatge del Raval de Barcelona són els dos únics accessos que hi ha per arribar amb automòbil al passeig d'Ordina, on hi ha serveis com la caserna comarcal dels Mossos d'Esquadra o l'estació de la'ITV. En tractar-se d'un paratge obac, aquests vials del municipi de Ripoll es troben permanentment glaçats. Durant les últimes setmanes de 2016 i l'inici d'aquest any, han estat nombrosos els vianants que hi han relliscat i caigut sobre el terra glaçat. Alguns conductors també han perdut el control del seu vehicle i han acabat orientats cap a la direcció de la qual venien, malgrat la sal que puntualment s'hi ha abocat.