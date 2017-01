Girona, entre les favorites de francesos i holandesos

Girona va estar l'any 2016 en el top ten de ciutats més buscades de l'Estat espanyol pels turistes francesos i holandesos que utilitzen el portal Jetcost, un dels més consultats. Segons informava ahir el mateix portal en el seu resum anual, Girona va ser la desena ciutat més buscada pels turistes francesos, i la sisena dels holandesos. No es troba, en canvi, entre les deu més sol·licitades per russos, britànics, italians i portuguesos.

Segons Jetcost, Girona ha estat triada per molts turistes europeus per a les seves vacances, «per poder recórrer el seu centre històric, gaudir dels seus monuments, museus, així com la seva oferta cultural i gastronòmica». «Tot plegat és el que ha fet que sigui triada en sisè lloc pels holandesos i es trobi entre les deu més buscades pels francesos», afegeix el buscador.

Per la seva banda, Barcelona va ser la ciutat més buscada pels europeus durant 2016, segons Jetcost. Així mateix, va ser també de les més sol·licitades pels espanyols. La capital catalana va ser la ciutat més sol·licitada pels viatgers francesos, holandesos, portuguesos i russos. A més, va ser la segona opció per als alemanys i italians i la tercera per als britànics. Per la seva banda, també va ser la segona més sol·licitada pels espanyols durant el 2016, sempre segons el potent cercador de vols i hotels www.jetcost.es. «No és estrany que Barcelona, amb els seus molts atractius, sigui una vegada més la destinació més buscada pels europeus durant el 2016. Tampoc és d'estranyar que els espanyols decideixin viatjar a una ciutat que posseeix una gran oferta cultural, gastronòmica i de compres», comenten els responsables del buscador.

Jetcost analitza regularment les cerques que es realitzen a través del seu web, de manera que s'aconsegueixen dades molt fiables, en tractar-se de cerques reals i no d'enquestes.