Vuit càmpings gironins reben a Utrecht prop de la meitat dels premis concedits a l'Estat

Vuit càmpings gironins s´han endut prop de la meitat dels premis concedits a l´Estat pel sector turístic europeu a la Fira Vakantiebeurs, que se celebra aquests dies a Utrecht (Holanda). En aquesta ocasió, els guardons han estat concedits pel Club d´Automobilistes ANWB, que és una associació holandesa amb 4,3 milions de socis, que han reconegut 12 càmpings més de l´Estat amb el ´Top Camping´, la màxima distinció que reconeix la qualitat dels establiments. Els vuits càmpings són Les Medes, de l´Estartit, La Ballena Alegre, l´Àmfora, Las Dunas i Aquarius, de Sant Pere Pescador; el Delfín Verde, de Torrella de Montgrí; Laguna, de Castelló d´Empúries; i Mas Sant Josep, de Santa Cristina d´Aro.

Els guardons es basen en l´opinió dels inspectors i dels clients dels països d´origen i són un dels premis més importants d´Europa. Suposen la qualificació de cinc estrelles –la màxima puntuació- als que compten amb les millors instal·lacions, oferta complementària i serveis. Els TopCamping substitueixen als Bestcamping. En total, s´han premiat 177 càmpings europeus.

El reconeixement quedarà reflectit en la guia de viatges que edita la ANWB que és un referent important per als campistes holandesos. El president de l´Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, ha destacat que "amb aquests premis gairebé una quarta part de les places de càmpings gironines han rebut la màxima distinció". Segons Gotanegra, entre les claus de l´èxit hi ha l´aposta per la qualitat "i el que ens diferencia és la continua millora de les nostres instal·lacions". "Els guardons, que són la guia Michelin dels càmpings, són essencials per atraure més turistes holandesos" , afegeix.

A Utrecht, també han estat nominats a rebre el premi de Camping de l´Any que atorga l´ANWB: La Ballena Alegre, de Sant Pere Pescador, dins la categoria de "Càmping amb la millor oferta d´allotjaments" i Las Dunas, també de Sant Pere Pescador, dins la categoria de "Millor càmping per a famílies amb nens fins a 12 anys".

La fira Vakantiebeurs d´Utrecht, que se celebra del 10 al 15 de gener, és una de les principals del sector, compta amb 1.300 expositors i es preveu que rebi més de 117.000 visitants.