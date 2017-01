El pressupost de l'Institut de l'Alt Pirineu i Aran augmenta un 89%

n L'Institut per al Desenvolupament de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA) preveu incrementar aquest 2017 un 89% el seu pressupost fins a superar el milió d'euros davant els 563.127 euros de l'any passat. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va presidir ahir a Puigcerdà el Consell Rector d'aquest ens dependent del Departament que vehicula gran part de les accions de suport a aquestes zones de muntanya del país. Rull va subratllar que «és el pressupost més alt de l'IDAPA des que es va crear, l'any 2003; no només hi ha un increment en termes relatius, sinó absoluts». La voluntat és reflectir el compromís del Departament amb la millora de la cohesió social i territorial i l'impuls al desenvolupament econòmic de les comarques pirinenques.

Rull va explicar que «la manera de rubricar el compromís del Govern amb l'Alt Pirineu i amb l'equilibri territorial és a través dels pressupostos». Es tracta, a més, d'uns comptes «molt participats» atès que «la partida que més creix és la de projectes de dinamització econòmica liderats pels consells comarcals i els ajuntaments, ells ens indiquen quines són les seves prioritats», va apuntar el conseller.

Així, per aquest 2017, l'IDAPA preveu programes d'ajuts i subvencions incloent la convocatòria d'ajuts al desenvolupament i la promoció del patrimoni cultural, que estarà dotada amb 125.000 euros per als municipis i 90.000 per a les entitats sense ànim de lucre. També en aquest apartat es troben els ajuts per a la millora de la senyalització i l'arranjament dels camins de senderisme, adreçats als consells comarcals, que el 2017 sumaran 36.000 euros, en comptes dels 24.000 de l'any passat.

Igualment, es proposa la creació d'un grup de treball amb els consells comarcals per impulsar iniciatives de promoció econòmica, com ara projectes d'aprofitament de biomassa. Aquesta línia d'acció tindrà un pressupost de 60.000 euros. S'hi afegiran 10.000 euros per recolzar la nova Càtedra de la Universitat de Lleida (UdL) per divulgar les falles del Pirineu.