Més de 1.500 alumnes de la Cerdanya tornen a les aules

Els més de 1.500 alumnes de la Cerdanya que aquest dimarts es van quedar sense classe, per prevenció del fred i la neu, han tornat aquest dimecres a les aules. El president del Consell Comarcal, Ramon Moliner, ha manifestat que "la mesura es va prendre de forma preventiva davant l'alerta pel fred i per tal de garantir la seguretat dels escolars". Les classes es van suspendre aquest dimarts després de la nevada que va deixar més de 30 centímetres i de l'alerta per la important baixada de les temperatures.

D'aquesta manera, ajuntament de Puigcerdà, Bolvir, Llívia i Ger, de comú acord amb els centres, van decidir suspendre les classes i els transports que porten molts alumnes de la comarca a aquests centres. Molines ha explicat que amb les carreteres i els carrers nets s'ha pogut reiniciar les classes sense dificultats. En aquest sentit, ha assegurat que han funcionat "totes les línies de transport" i tots els alumnes han pogut arribar als centres educatius sense més contratemps.