ERC demana fer un inventari dels ens autònoms de la Diputació

ERC presentarà una moció a la Diputació de Girona i als consells comarcals de la demarcació per demanar que es faci un inventari dels ens autònoms d'aquestes institucions. L'inventari incorporaria els patronats, les fundacions, els consorcis i les empreses públiques o mixtes de les administracions, «identificant en cada cas el percentatge de participació, el tipus de representació i el grau d'implicació», exposa el text de la moció. De fet, un dels objectius de la proposta de la formació republicana és determinar les responsabilitats, els deures i les obligacions dels polítics que assisteixen a aquests ens.

El president de la Federació d'ERC a les comarques gironines, David Mascort, va explicar ahir –a la presentació de la moció– que els càrrecs electes «no tenen prou eines per fer el control» d'aquests organismes. Mascort va recordar casos polèmics dels últims mesos, com el Parc Científic i Tecnològic de la UdG i la Fundació de l'Orquestra de Cambra de l'Empordà, així com les auditories del Consorci de la Costa Brava i del Patronat de Turisme. «Necessitem posar llum a la feina que s'ha de fer en cada cas», va remarcar Mascort, que va afegir que algunes actuacions en aquests ens poden acabar «amb responsabilitats» per als polítics que hi figuren com a representants.