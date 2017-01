La CUP demana pel deute comarcal de Besalú en residus

La CUP ha entrat una instància al Consell Comarcal de la Garrotxa, en la qual demana pel deute de l'Ajuntament de Besalú en matèria de residus. El conseller de la CUP va exposar l'entrada del document en el darrer ple del Consell Comarcal.

En el decurs de l'exposició de l'apartat referent a la revisió de preus del servei públic de recollida de deixalles en proximitat a la Garrotxa per l'any 2017, Lluís Rubió va dir: « Hem entrat una instància al Consell Comarcal, perquè se'ns faci públic el deute que té aquest ajuntament amb el consell comarcal, ja que tenim constància que l'Ajuntament de Besalú té un deute amb diferents temes del Consell, però sobretot en el tema de residus».

Rubió va afirmar que la CUP sap que l'Ajuntament de Besalú no paga el que li pertoca al Consell. Va precisar que els veïns sí que paguen el que els correspon. Va apuntar: «Per això demanem que se'ns expliqui».

El president del Consell Comarcal, Joan Espona (PDeCAT), va respondre que la petició no s'adeia amb el que estaven tractant.

La consellera de Besalú al Consell Comarcal de la Garrotxa, Fina Surina (PDeCAT), ahir va indicar que l'Ajuntament de Besalú té els seus tractes amb el Consell Comarcal de la Garrotxa i que paga pel servei de recollida de residus. Surina va assenyalar que el Consell ja respondrà la instància.

L'apartat referent a la revisió de preus de la recollida de residus va ser aprovat amb els vots a favor de PDeCAT, Demòcrates de Catalunya, PSC, ERC i l'abstenció de la CUP.

La revisió de preus contempla la desconnexió de Besalú del servei de recollida de la Garrotxa. Besalú ha optat per la recollida porta a porta, però mentre la desconnexió no sigui completa, el Consell hi recollirà la fracció orgànica.