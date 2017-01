Presenten 33 accions per adaptar la conca de la Tordera al canvi climàtic

Demà, dimarts 24 de gener, Sant Celoni (Vallès Oriental) acollirà l'acte final del projecte europeu BeWater. En ell, es presentaran les 33 accions recollides en el Pla d'Adaptació de la Conca de la Tordera, un dels quatre plans desenvolupats pel projecte juntament amb tres més de Xipre, Eslovènia i Tunísia. Els plans de les quatre conques presentats pel BeWater el passat octubre parteixen de condicions ambientals, socioeconòmiques i polítiques molt diferents, però comparteixen una sèrie de reptes comuns, en particular assegurar la quantitat i la qualitat de l'aigua. En total proposen 102 opcions de gestió de planificació de cada conca.

Pel que fa a la conca de la Tordera, el grup de treball ha elaborat el primer pla d'adaptació a escala de conca que s'ha fet a Catalunya. En total, es proposen 33 accions per assegurar la quantitat d'aigua (7 accions), per millorar la salut de l'ecosistema (10 accions), per mantenir o millorar la qualitat de l'aigua (4 accions) i per fer una gestió integral de l'aigua (9 accions). Les tres accions restants es proposen per fer front a dos o més reptes a la vegada. D'aquestes 33 accions n'hi ha quatre de prioritzades. La primera és la d'acordar estratègies de gestió forestal adaptativa, que incloguin una visió àmplia i integrada de tots els elements de l'ecosistema. La segona és la creació d'un centre de participació permanent, que sobretot faciliti l'accés a la informació i potenciï la iniciativa de la societat. En tercer lloc, cal mantenir el règim de cabal ecològic del riu, és a dir, el cabal mínim per garantir que el riu pugui mantenir les seves funcions vitals. Finalment, es recomana crear un pla integral per a la protecció del delta de la Tordera.