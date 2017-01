El temporal deixa més de 184 litres a Cassà i la C-31 a Ullà resta tallada per inundacions

El temporal que afecta de valent les comarques de Girona des de divendres ha deixat registres de precipitació molt destacables.

A Cassà de la Selva, fins avui a les vuit del matí, ja porten acumulats més de 184 litres per metre quadrat. Aquesta quantitat es deu sobretot per la pluja que va caure ahir durant el dia i que va provocar moltes incidències a la demarcació.

L'Empordà i el Gironès són les comarques que més s'han vist afectades. De fet, avui encara hi ha tallada la C-31 al seu pas per Ullà per inundacions. Una via que va quedar prohibida al trànsit ahir a la tarda per la forta pluja. A Torroella de Montgrí, població veïna, s'han acumulat des de divendres fins a 118,8 lites per metre quadrat.

A continuació es poden veure els registres de precipitació més destacades des de l'inici del temporal fins avui a les vuit del matí:

Avui els Bombers encara estan fent actuacions per inundacions i caiguda d'objectes a les carreteres com a conseqüència d'un temporal, que comença a minvar. Des d'ahir al vespre fins aquest matí, han actuat sobretot en punts de l'Empordà.



Rescat d'un cotxe embarrancat pel fang



Per exemple, han hagut d'anar a treure aigua de diversos baixos i soterranis de Cadaqués. I ahir pels volts de les deu de la nit van haver de rescatar un noi que s'havia quedat embarrancat amb el cotxe a tocar la riera d'Ultramort a causa del fang. En concret, en un camí que va del camí del Pla de Parlavà a la Riera. Aquí es va desplaçar una dotació dels Bombers.

A Lloret de Mar i a Tossa, els Bombers han hagut d'actuar aquet matí. A Lloret, pels volts de les vuit perquè un soterrani de la Rambla s'havia inundat i a Tossa de Mar bàsicament hi han anat de forma preventiva per inspeccionar la riera.

Aquesta situació de temporal de plutja ha provocat la crescuda de molts cabals dels rius de la demarcació i des de Protecció Civil ahir ja s'informava de la situació.

Fet pel qual recomana extremar les precaucions en zones properes a rius i rieres i respectar les restriccions de pas.