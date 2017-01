El temporal deixa carrers inundats i cotxes embarrancats pel fang i la pluja

L'Empordà i el Gironès són les comarques que més s'han vist afectades fins ara pel temporal que ha colpejat la demarcació des de divendres. Inundacions als baixos de cases, locals, en aparcaments, murs que van cedir pel pes de l'aigua i cotxes embarrancats pel fang o l'aigua van ser els més destacats de la jornada d'ahir.

Localitats com Cadaqués i Cassà de la Selva són les que més aigua van acumular durant tot el període de temporal. A la localitat emporadanesa han caigut fins a 194,4 litres des de divendres i a Cassà de la Selva, 184,8 litres.

Aquesta quantitat es deu sobretot per la pluja que va caure el diumenge durant tot el dia i que va provocar moltes incidències a la demarcació.

Ahir els Bombers van haver de fer diverses actuacions per inundacions i caiguda d'objectes a les carreteres com a conseqüència d'un temporal, que començava a minvar. Des de diumenge al vespre fins ahir van actuar sobretot en punts de l'Empordà.

Per exemple, ahir van haver novament com va passar diumenge treure aigua de diversos baixos i soterranis de Cadaqués. En concret va actuar en diverses vegades durant el dia. I és que d'entrada ahir encara estava previst treure els nou cotxes que van quedar atrapats durant el diumenge a la zona de la riera, que diumenge va viure una forta crescuda. I a banda, els Bombers van treballar dia i nit per treure l'aigua de baixos de cases i locals, com va ser el cas d'un aparcament soterrat del carrer Tarongeta.

La imatge de Cadaqués es va reproduir en altres punts de la costa, on també es van registrar diverses incidències. Per exemple, a Tossa de Mar van traslladar-s'hi de forma preventiva per inspeccionar la riera, que com moltes de la demarcació va viure un increment molt alt del cabal. La situació meteorològica també va sorprendre algun conductor. Diumenge, pels volts de les deu de la nit van haver de rescatar un noi que s'havia quedat embarrancat amb el cotxe a tocar la riera d'Ultramort, a causa del fang. I a Llagostera, una furgoneta no va fer cas a les advertències que hi havia i va intentar creuar la riera de la Resclosa. Hi va quedar atrapada i sortosament no hi van haver ferits, segons informava ahir ACN. La Policia Local estava ahir a l'espera de retirar el vehicle.

Ahir Bombers van haver de fer un altre rescat. En aquest cas una dona va quedar embarrancada amb el cotxe al carrer Pica d'Estats. La força de l'aigua també va provocar que cedís un mur de tres metres d'alçada a Palafrugell d'un local a dins d'un pati de la plaça Mar Franch. A la comarca de la Selva, els Bombers també van rebre l'avís de la caiguda d'un altre mur, a la parcel·la número 750 de Montbarbat.

I a la zona del Montseny, els Bombers diumenge al vespre van rescatar dos excursionistes. Aquests s'havien perdut a la zona del Matagalls. Van alertar el 112 i un cop geocalitzats els van rescatar.