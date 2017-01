«Estic molt content perquè a casa no tinc jardí i avui jugo amb la neu al pati de l'escola»

El pati del CEIP Pirineu de Campdevànol s'ha convertit en el centre neuràlgic de l'activitat d'aquest dijous. Alumnes i mestres han gaudit de la neu que va caure a la tarda i nit d'ahir i que aquest dijous ha obligat a suspendre el transport escolar a tota la comarca. Una suspensió total que no s'havia donat en els prop de trenta anys que el Consell Comarcal gestiona el servei. Cinc dels onze centres educatius que hi ha en total han ofert l'opció d'obrir l'escola o institut sense fer-hi classe per si alguns pares havien d'anar a treballar i no tenien amb qui deixar la mainada. És el cas de l'escola de Campdevànol, on han rebut un 10% dels alumnes que tenen. L'única escola que ha impartit classes ha estat la de Sant Pau de Segúries, tot i que ho ha fet amb una quarantena d'alumnes dels cinquanta que tenen matriculats.