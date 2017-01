Olot aprova el plec de condicions del nou bar del volcà Montsacopa

L'Ajuntament d'Olot, en el seu darrer ple, va aprovar el plec de condicions per tornar a adjudicar el bar restaurant del Volcà Montsacopa. Les condicions van ser aprovades amb el vot a favor del PDeCAT, el PSC i ERC i el vot en contra d'Olot en Comú i de la CUP.

Les condicions ja havien estat aprovades amb anterioritat, però el concessionari que tenien emparaulat es va tirar enrere. Enmig, Patrimoni de la Generalitat va demanar un replantejament del projecte i l'Ajuntament ha hagut de tornar a aprovar el plec de condicions.

En el darrer ple, el regidor Estanis Vayreda (PDeCAT) va indicar que el servei de bar i restaurant garanteix l'existència d'uns sanitaris ben cuidats al cim del volcà. També va indicar que suposa una garantia per al manteniment del patrimoni arquitectònic ubicat al cim del volcà. Hi ha una capella, un fortí i dues torres de defensa del segle XIX.

També va explicar que l'establiment serà una porta oberta als atractius naturals i gastronòmics de la comarca.

Les condicions estableixen un contracte prorrogable de 10 anys. El concessionari haurà d'invertir uns 40.00o ? a l'establiment i estarà subjecte a un lloguer que voltarà els 250 ? mensuals. S'haurà de comprometre a un horari mínim d'obertura. Estarà més temps obert a l'estiu i en període de vacances que a l'hivern.

Xavier Garcia (OeC) va argumentar el vot en contra per considerar que en temps de crisi l'obertura del bar no pertocava.

Lluís Rubió (CUP) va retreure com un greuge comparatiu amb els veïns fer obres dalt del volcà. També va demanar que tinguin en compte que el volcà és un lloc de natura i no un lloc per fer cerveses. Josep Quintana (Esquerra) va valorar en positiu la idea del bar.