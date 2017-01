Arriba la tercera edició de la cursa contra el càncer a Girona

Encara que la data oficial de celebració del Dia Mundial contra el Càncer és el 4 de febrer, Catalunya contra el Càncer Girona ha convocat la tercera edició de la cursa per al proper diumenge, 5 de febrer.

L'edició d'aquest any serveix per consolidar aquestes modalitats de cursa com una activitat pròpia d'aquesta associació i amb la idea de continuïtat el mes de febrer de cada any. Sempre amb el mateix motiu: l'efemèride del Dia Mundial contra el Càncer.

Es tracta de diverses curses dirigides a totes els persones que vulguin participar-hi i existeixen diverses modalitats perquè puguin participar-hi persones de totes les edats.

La Cursa «Girona en Marxa» té entre les seves finalitats fomentar un estil de vida saludable i recaptar fons per a la lluita contra el càncer.

«Girona en Marxa» es compon de curses, caminada i volta solidària. La primera cursa és de cinc quilòmetres i transcorrerà al bell mig de la ciutat. Es preveu que la participació ciutadana superi el miler de persones.



Característiques

A banda de la cursa de 5 quilòmetres també hi ha una modalitat per nens de fins a sis anys i una altra pera nens d'entre 7 i 10 anys. A més, també hi ha una caminada de cinc quilòmetres i com a novetat afegida per primera vegada aquesta any, la Volta Solidària. Aquesta darrera està pendent de traçar-se el recorregut i només es pot confirmar que, com en la resta de curses programades, tindrà ubicada la sortida a la plaça Catalunya de Girona.