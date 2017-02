Olot permetrà clubs de cànnabis a 500 metres d´escoles i centres d´esport

Josep Guix va presentar el reglament per als clubs de cÓnnabis.

Josep Guix va presentar el reglament per als clubs de cÓnnabis. DdG.

L'Ajuntament d'Olot -en el darrer ple- va fer l'aprovació definitiva del reglament dels clubs destinats al consum de cànnabis. L'acord va ser aprovat amb el suport de PDeCAT, PSC, ERC i OeC. En concordança amb el que va votar en el ple anterior, la CUP es va abstenir.

El reglament va ser presentat per Josep Guix (regidor de Consum pel PSC). Va explicar que, en el període d'exposició pública, les regles havien estat al·legades a través d'un gabinet d'advocats de Barcelona.

Guix va explicar que les al·legacions feien referència a les distàncies que regulen els clubs de cànnabis a Olot. Va assenyalar: «Nosaltres vàrem posar una distància coherent per tal que els clubs estiguin a 500 metres de distància dels centres educatius, culturals, esportius i altres». Va indicar que havien decidit desestimar les al·legacions.

En el debat, Anna Descals (CUP) va considerar que si s'amiden les distàncies de les regles, fer un club de cànnabis a Olot és impossible.

L'origen del reglament està en el fet que hi havia hagut peticions per establir clubs de cànnabis i l'Ajuntament necessitava regles per argumentar la resposta.