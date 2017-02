Nova nevada a cotes baixes a la Cerdanya

La Cerdanya s'ha llevat una vegada més coberta de neu. Quan els equips de manteniment d'administracions i empreses així com els veïns respiraven amb els carrers nets de neu i gel per la pluja de diumenge, un nou temporal ha deixat sis centímetres de neu a Puigcerdà, cinc a Bellver i set a Montellà. La nevada no ha modificat la rutina dels cerdans tret d'incidents puntuals. Com que la nevada ja no queia al matí, les màquines llevaneu i els serveis de neteja han deixat els carrers i carreteres practicables a primera hora.