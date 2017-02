Docents de Secundària qüestionen l'acord sindical amb Ensenyament

L'únic sindicat docent convocant de la vaga prevista per avui que no va signar l'acord amb Ensenyament –que, entre altres punts, determina la contractació de 5.500 docents més per al curs vinent– explica el seu posicionament en uns fulls informatius que dilluns començarà a repartir als centres educatius gironins i de la resta de Catalunya.

Es tracta del Sindicat de Professors de Secundària (Aspepc-SPS), que troba «ridícul» el nombre de places d'oposicions convocades i afirma que «és impossible» assignar substituts des del primer dia que hi ha una baixa, ja que només es fan dos nomenaments setmanals de substituts –els dimarts i els divendres. Pel que fa a la convoctòria d'oposicions, el sindicat denuncia que «amb un 25% de professorat interí» no es cobriran «ni les vacants per jubilació».

El document preparat per Aspepc-SPS nega que l'increment de plantilles per respondre a la nova escolarització, l'escola inclusiva i els centres de màxima complexitat siguin demandes sindicals i argumenta que «és obligació del Govern dotar amb plantilles les necessitats d'escolarització». D'altra banda, troba a faltar concreció tant en l'augment d'hores de coordinació inclòs en l'acord com en el pressupost per a un pla de formació permanent dels docents; alhora que recorda que l'horari lectiu del professorat previ a les retallades era de 18 hores setmanals i no les 19 que s'han pactat ara.



Desmarcat dels altres

Ustec·STEs, CCOO i UGT són els sindicats majoritaris del sector educatiu que a finals de gener van signar un acord de millores amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat, un fet que va anar lligat a la desconvocatòria de la vaga anunciada per avui. Aspepc-SPS no va signar, però sí que va decidir sumar-se a la desconvocatòria de l'aturada.