Olot afronta el final de les obres de la ciutat esportiva del Morrot

L'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas (PDeCAT) ha explicat que les obres de la ciutat esportiva del futbol base al Morrot han entrat en una fase final. Els treballs han estat alentits pel mal temps, pluges persistents i neu i pel fet d'haver hagut d'afrontar un decalatge del terreny.

L'alcalde ha explicat que les obres dels vestidors i dels edificis de serveis ja estan quasi acabades. Ha indicat que «els vestidors provisionals posats a la vorera aviat desapareixeran». Es tracta dels vestidors que fan servir els futbolistes que juguen al camp de gespa artificial del costat de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, el qual ja està en servei de fa setmanes.

Segons l'alcalde, l'endarreriment està en el segon camp de futbol. És a dir, el més proper a l'entrada a Olot per la carretera de Sant Joan de les Abadesses.

Després de la darrera setmana de pluges intenses, els tècnics van explicar a l'alcalde que hi havia molt de fang i que calia deixar assecar el terreny. Van indicar-li que podien posar capes de grava sobre del terra xop d'aigua, però hi havia el perill que el camp no quedés prou bé. Corominas va apuntar que la decisió final va ser deixar assecar el terreny i fer una actuació ben feta que no deixés un camp amb desnivell per sempre més.

Ara –segons l'alcalde– començaran a posar les torres d'il·luminació del camp que no està acabat i després l'aplanaran i hi posaran la gespa.



1,7 milions d'euros

La nova ciutat esportiva del Morrot és un dels principals compromisos de l'equip de Govern de PDeCAT, Demòcrates de Catalunya, Independents per la Garrotxa amb el suport del PSC.

La idea de fer els camps de futbol va ser criticada pels grups de l'oposició. ERC els hauria fet al Pla de Dalt i la CUP i OeC no els haurien fet per considerar que en temps de crisi no s'han de fer camps de futbol.

L'alcalde sempre ha defensat que els camps de futbol base van més enllà d'un equipament esportiu. Segons ell, es tracta de promoure la integració social sobre la base de l'esbarjo infantil.