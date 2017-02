Els usuaris de l'autopista a Girona podran passar pel tram gratuït sense aturar-se

Els usuaris de l'autopista AP-7 podran passar pel tram gratuït entre Fornells de la Selva i Vilademuls sense necessitat d'aturar-se.

Autopistas, companyia del grup Abertis, ha presentat el RondaGi, un dispositiu que permetrà als clients de l'autopista circular pel trajecte de 20 quilòmetres comprès entre aquestes dues localitats gironines sense necessitat d'aturar-se per agafar el tiquet.

Els responsables d'Abertis preveuen que el projecte s'engegui el proper 6 de març i calculen repartir prop de 200.000 dispositius. El RondaGi consisteix en un adhesiu enganxat al vidre de funcionament similar al ViaT. De fet els usuaris hauran de passar per aquests tipus de carrils si volen fer ús del RondaGi.

L'adhesiu es repartirà als peatges, on hi haurà un empleat que n'explicarà el funcionament i ajudarà els usuaris a col·locar-lo correctament. Abertis assegura que no cal estar empadronat en un dels municipis del tram (Vilademuls, Sant Gregori, Girona, Salt, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis i Fornells) per obtenir-lo

Segons els responsables de l'empresa, l'objectiu d'aquest projecte és "que els gironins gaudeixin de millors connexions territorials", i també "gestionar l'increment de la mobilitat en aquesta zona", una crescuda que xifren en prop del 20%.

La mesura ha estat molt ben rebuda pels alcaldes dels municipis afectats, que esperen que així es resolguin les retencions que hi ha sovint per entrar i sortir de l'autopista.