Campdevànol Jornada pel Dia contra el Càncer

Més de 40 participants van assistir a la Jornada del Dia Mundial del Càncer, organitzada per l'hospital de Campdevànol i l'Oncolliga Girona. La sessió va començar amb la conferència «Nutrició i Càncer» de la dietista Gisela Pulido i després va tenir lloc un taller d'imatge per a persones malaltes de càncer, impartit per l'estilista Judith Aroca.

La segona part de la jornada va consistir en dos tallers, un de meditació, realitzat per Eva Jiménez, i un de Quiong de Raül Verdaguer. Per acabar, l'oncòloga Montserrat Gay va fer la ponència «Vèncer la por».