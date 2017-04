Salut posa el cas en coneixement dels Mossos

? El Departament de Salut ha posat en coneixement dels Mossos d'Esquadra la presència de possibles estafadors als voltants d'alguns centres d'atenció Primària que intentarien vendre productes sanitaris als pacients que hi acudeixen. Així ho va confirmar el conseller Toni Comín dimarts. Comín va destacar que la policia està actuant i que des del Departament s'ha notificat al 061 i als CAP de l'ICS del fet per tal que informin els ciutadans que ho requereixin. Així, ha explicat Comín, alguns directors dels centres han imprès i publicat l'alerta per posar-ho en coneixement de tota la població. També alerten des de les xarxes socials sobre les estafes, com fa el Trueta.