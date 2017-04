Un detingut a Girona per formar part d'una xarxa de frau a la Seguretat Social

La policia espanyola ha detingut 69 persones a Catalunya -68 a la demarcació de Barcelona i un altre a la de Girona- per defraudar uns 6 milions d'euros a través d'un entramat d'empreses fictícies, format per onze societats interrelacionades que havien donat d'alta 821 suposats treballadors. Segons fonts policials, 162 d'aquests havien aprofitat aquesta circumstància per regularitzar la seva situació a l'Estat i per cobrar diverses prestacions i subsidis indegudament per valor de més de 3,5 milions d'euros.

La investigació es va iniciar arran d'un informe emès per la Inspecció Provincial de Treball de Barcelona en que comunicaven certes irregularitats detectades després d'una inspecció en una empresa amb seu social a la capital catalana. En total, la policia espanyola ha detingut 188 persones arreu de l'Estat.

L'empresa inspeccionada estava interrelacionada amb altres deu societats mercantils, que segons l'informe, eren fictícies i només servien per obtenir permisos de residència i treball. En una primera fase de la investigació es van detenir 66 persones a la demarcació de Barcelona i es va intervenir abundant documentació que provava l'existència de persones implicades en altres territoris de l'Estat.

Un cop ampliada la investigació. Els agents va detenir una persona més a la demarcació de Barcelona i una altra a la de Girona, 57 a la de Jaén, cinc més a Sevilla, dues a Cadis, dues a Granada, una a Palma, 24 a Ciudad ReaL, una a Toledo, dues a Valladolid, 16 a Badajoz, quatre a Càceres, dues a Múrcia i quatre a Alacant.