Els veïns de les Llosses es rebel·len contra el festival de música electrònica

Un grup de veïns de les Llosses, una població d'uns 200 habitants de la comarca el Ripollès, han presentat a l'Ajuntament fins a 90 signatures de 46 habitatges (i encara en recullen més) en contra del polèmic Biomusicat, el festival de música electrònica -encara pendent d'autorització- que es podria celebrar al juliol en una finca forestal del municipi. L'esdeveniment reuniria unes 2.000 persones, fet que multiplicaria per deu la població durant els quatre o cinc dies del festival i que els veïns veuen com una «rave» encoberta.

En el text que acompanya les signatures, els veïns, «assabentats de la possibilitat que se celebri un festival de música electrònica per a 2.000 persones a la ?nca Baborés el proper mes de juliol», demanen a l'Ajuntament «que rebutgi la proposta» i que «no s'otorgui el permís» per organitzar el festival.

En concret, exposen quatre motius. En primer lloc, pel «cost social», ja que « el festival no té res a veure amb el tarannà del poble», un municipi «rural», i «creiem que els que hi vivim o hi treballem hem de potenciar activitats que ajudin a mantenir i respectar el seu caràcter». En segon lloc, pel «cost econòmic». En aquest sentit, argumenten que les Llosses té com a activitats econòmiques principals «la ramaderia i el turisme familiar» i el festival «pot afectar negativament aquestes activitats, així com donar una imatge equivocada del municipi».

En quart lloc, s'hi manifesten en contra pel «cost ecològic». «El soroll, el trànsit i la massi?cació que suposaria el festival, tindria sens dubte conseqüències mediambientals», asseguren. A més, «fins al moment, l'administració no està sent capaç de gestionar l'impacte del turisme massiu a les rieres a l'estiu i durant la temporada de bolets» i «no té cap sentit ampliar el problema voluntàriament». Finalment, retreuen que o suposaria «cap retorn retorn positiu, ni cultural ni econòmic» per al poble i que «els veïns més propers en patiran» el «soroll, el trànsit i la massi?cació». A banda de les firmes, els veïns han demanat reunir-se amb l'alcalde.

La finca on es preveu organitzar el festival es troba a la muntanya i a uns 2,5 km de la carretera C-26. De fet, el camí per accedir a la finca passa pel costat d'uns terrenys d'acampada utilitzats a l'estiu pels Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, els quals organitzen activitats infantils i juvenils, prop també d'uns terrenys on es podria ubicar l'aparcament del festival.

El festival es va celebrar ja l'any passat a Sant Jaume de Frontanyà, el poble més petit de Catalunya, i els veïns de les Llosses s'hi mostren totalment en contra també en base a l'experència d'aquest precedent.

Per la seva part, l'alcalde, David Serrat, va confirmar en declaracions a l'ACN que encara no han tramitat formalment cap permís, però que no era competència de l'ajuntament autoritzar o no l'activitat. «Es tracta de sòl no urbanitzable i nosaltres haurem de posar-ho en coneixement d'Urbanisme, que és qui té l'última paraula», segons va manifestar.