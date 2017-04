Ezequiel Álvarez: la promesa gironina de l'alta cuina

L´estudiant de l´Escola d´Hostaleria i Turisme de Girona Ezequiel Álvarez ha guanyat el V Premi Promeses de l´alta cuina, un concurs que busca el millor cuiner novell entre les escoles de cuina de tot l´Estat. Dijous a Madrid, el noi es va enfrontar a 9 finalistes més en una prova que es va allargar 4 hores i que va consistir en l´elaboració d´un turbot amb salsa Dieppoise amb ravioli d´espinacs i gambes.

Álvarez, que té 19 anys i estudia Direcció de Cuina a Girona, va guanyar el certamen davant d´un jurat presidit per un xef amb tres estrelles Michelin, Quique Dacosta, i integrat també pel xef del retaurant Tiradito –guardonat pels Premis Metrópoli com a Millor cuiner en progressió–, el periodista i crític gastronòmic Carlos Maribona i dos cuiners de l´escola internacional Le Cordon Bleu, organitzadora del concurs. Tots ells van avaluar la qualitat tècnica, l´originalitat, el sabor, la presentació i l´exposició de cadascun dels plats preparats, que partien del requisit de cuinar un mateix ingredient principal: el turbot.

Ja com a guanyador, Ezequiel Álvarez va explicar que feia setmanes que treballava en l´elaboració del seu plat, amb diverses sessions a l´Escola d´Hostaleria però també a casa. Del resultat de la prova final, es va quedar amb els afalacs del jurat, que li va fer «una valoració molt positiva, em van dir que he treballat molt net i amb molt d´equilibri al plat». Álvarez va assegurar que no s´esperava «en absolut» guanyar el Premi Promeses de l´alta cuina, on va reconèixer que es va trobar amb «una competència de gran nivell».