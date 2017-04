El xef Quim Casellas reivindica la cuina de les àvies a Girona

Modernitat però sobretot tradició als fogons per reivindicar la cuina de les àvies amb una fideuà feta a quatre mans. Unes, les del xef del restaurant Casamar de Llançà, Quim Casellas, distingit amb una estrella Michelin. Les altres, les d'Anna Fajula, una resident a la residència i centre de dia Can Regàs de Girona. El «show cooking» per cuinar la recepta, una fideuà 100% tradicional, ha estat un dels plats forts de la III Setmana Gastronòmica impulsada des de Can Regàs, que se celebra aquests dies. «Són les persones grans les que poden explicar com eren les receptes d'abans i compartir coneixement», valora Casellas.