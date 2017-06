Vistos a l'Eix sis camions carregats amb tancs i cuirassats de l'Exèrcit de Terra

Els conductors que circulaven ahir, pels volts de les tres de la tarda, per l´Eix Transversal (C-25) a l´altura d´Espinelves van creuar-se amb una caravana gens habitual: sis camions de gran tonatge circulaven per l´autovia carregats amb tancs i vehicles cuirassats de l´Exèrcit de Terra.

És la segona vegada que es veuen tancs per aquesta carretera en poques setmanes: el nou de juny passat, una quinzena de tancs Pizarro i altra maquinària cuirassada, carregats també en camions, van creuar l´Eix. Aleshores es tractava de les noves unitats de tancs Pizarro, que van estar efectuant maniobres a San Gregorio, a la província de Saragossa, on hi ha el camp de maniobres més gran de la regió militar Nord-Est, i que tornaven cap a la base de Sant Ciment Sescebes. L´arribada dels tancs a Catalunya s´emmarca en la reorganització de l´Exèrcit de Terra que es va fer efectiva l´1 de gener. Per raons operatives i d´eficiència, entre d´altres canvis, el Regiment de Caçadors de Muntanya Arapiles 62, amb base a Sant Climent Sescebes i el Bruc, s´integrava a la Brigada Orgànica Polivalent Aragó I.