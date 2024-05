Temps de Flors rep uns 400.000 visitants i l'Ajuntament diu que "cal trobar un equilibri"

La 69a edició de 'Girona, Temps de Flors' ha rebut uns 400.000 visitants, el que suposa un increment respecte l'any passat. Una edició "molt positiva" per part de l'Ajuntament que calcula que l'impacte econòmic serà superior als 10 milions d'euros. Amb tot, des del consistori reconeixen que "cal trobar un equilibri" per l'increment de visitants, si bé assenyalen que "no es poden posar portes al camp". La vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, ha explicat que s'hauran fet servir uns 400 litres d'aigua en una edició "imaginativa" pel context de sequera en el que s'ha fet el certamen i ha revelat que durant el mes de gener "hi van haver moments difícils", en relació a la possibilitat que no s'acabés fent Temps de Flors.