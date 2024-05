Denuncien l'elevat nombre d'altes mèdiques a treballadors que no s'han recuperat a Girona

El sindicat Comissions Obreres (CCOO) de les comarques gironines i la federació Hàbitat denuncien deficiències de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM). L'ICAM és l'organisme autònom del Departament de Salut de la Generalitat que s'encarrega de les inspeccions, avaluacions i seguiments dels processos mèdics en els casos de baixes llargues i incapacitats laborals. Per tant, és el tribunal sanitari que decideix si un treballador s'ha de reincorporar a la feina després d'haver esgotat el temps de les prestacions assumides per la Seguretat Social o si el seu estat de salut exigeix que se li allargui la baixa.

Aquest sistema, però, està en el punt de mira dels sindicats, que fa uns mesos han intensificat les protestes contra les altes forçoses de treballadors malalts que estan detectant els seus delegats. Aquest és el cas de Mahamadou Dukureh, que ha rebut una alta "indeguda" tenint en compte que no està en condicions per treballar, tal com lamenta CCOO.

Després d'estar un any de baixa, l'ICAM va fer una revisió a Dukureh i va determinar que li donava l'alta. Des del sindicat van fer una reclamació administrativa perquè consideraven que era "indeguda" però es va denegar. Actualment estan en tràmits judicials perquè Dukureh rebi la incapacitat permanent. Mahamadou Dukureh té problemes ossis i musculars que afecten els genolls, de tal manera que ha de caminar amb crosses perquè té dificultats per caminar. A més, està pendent d'una operació. "Tenim un informe de l'especialista en medicina del treball que reconeix que Dukureh necessita la incapacitat permanent; a més el metge de família li ha donat la baixa dues vegades però l'ICAM considera que està en condicions de treballar", critica Carlos Casas, secretari general de la Federació Hàbitat.

Dukureh treballant amb el suport d'una crossa per poder caminar. / Marc Martí Font

Dukureh treballa a l'empresa contractada per l'Ajuntament de Cassà de la Selva que fa el servei de neteja del municipi. "Tenint en compte les seves condicions creiem que és impossible que faci aquesta feina que requereix esforç físic, per exemple amb una mà ha d'aguantar la crossa i amb l'altra ha de buidar una paperera o fer servir una bufadora per netejar, a més de fer diversos quilòmetres diaris caminant", afegeix Casas.

"Poc personal i control excessiu"

La secretària general de CCOO de comarques gironines, Belén López, considera que el cas de Dukureh no és aïllat, sinó que cada vegada hi ha més treballadors que estan en aquesta situació. En aquesta línia, cita una enquesta a nivell estatal de l'any passat que conclou que un 28% de treballadors han anat a treballar malalts l'últim any. "En comptes de ser un òrgan d'avaluació mèdica i d'ajuda als treballadors perquè es recuperin i millorin, l'ICAM sha convertit en una mena de policia mèdica, hi ha treballadors que no estan recuperats del tot i reben altes; en molts casos han de tornar a fer baixes per recaigudes, fet que suposa medicalitzar encara més el treballador", lamenta López.

Per altra banda, un dels problemes afegits és que falten professionals que hi treballin. "En el cas de Girona, la manca de cobertura de llocs de treball de metges de l'ICAM està causant un endarreriment en les visites mèdiques". Aquesta mancança de professionals també es trasllada a la Seguretat Social, fet que provoca endarreriments en les sol·licituds de canvis de contingències en les inacapacitats. "L'origen de moltes d'aquestes incapacitats són laborals, com és el cas de Dukureh, ja que fa 25 anys que treballa en una feina física que li ha acabat repercutint en la salut, el problema és que es cataloguen com a malalties comunes". Finalment, una altra de les problemàtiques que denuncia CCOO, és que les empreses no apliquen "suficientment" les polítiques de prevenció i riscos laborals. A més, un cop el treballador es reincorpora, "el lloc de feina hauria d'estar més adaptat".

En definitiva, López cita el darrer informe de Pimec, que "es contraposa" amb la realitat. Segons l’informe de la patronal -que es basa en dades de l’Idescat, l’INE, l’Eurostat i el Departament de Salut- l’absentisme per incapacitat temporal s’ha doblat a Catalunya en els darrers deu anys, passant d’una mitjana de 3,8 hores mensuals el 2013 a 7,5 hores el 2023. El secretari general de la patronal va exposar que el 35% de les incapacitats no duren més d’entre 1 i 3 dies, unes dades que segons Ginesta reflecteixen que «en molts casos vol dir que és una excusa per no anar a treballar». Sobre aquest aspecte, López lamenta que les dades objectives diuen el contrari. "Hi ha un presencialisme excessiu perquè moltes malalties no estan reconegudes com a malalties d'origen laboral que s'han acabat derivant per la manca de prevenció laboral", conclou.