Queixes dels veïns i satisfacció dels comerciants al final de Temps de Flors

Sí o sí, aquest any hi havia d’haver Temps de Flors. Ho va tenir clar des del principi -al desembre, quan la mostra floral es va començar a posar sobre la taula- la vicealcaldessa de promoció Econòmica, Gemma Geis, que volia demostrar que la ciutat podia adaptar-se a l’excepcionalitat per la sequera i ser «innovadora» i «modèlica».

S’utilitzarien les flors i les plantes que requerissin menys aigua, prioritzant les espècies autòctones, les plantes adaptades a climes secs i les flors seques i preservades. Es regaria només el dia del muntatge amb aigua provinent de la pluja i s’utilitzarien esponges per garantir la humitat -i per tant la conservació- de les flors. Aquest paquet de mesures (i la pluja que ha regat copiosament la ciutat durant diversos dies) ha permès mantenir la 69a edició de la mostra dempeus, amb 137 muntatges i 109 espais en 16 barris de la ciutat, des del Barri Vell a Santa Eugènia, passant per Can Gibert del Pla, l’Eixample, Mas Ramada, Taialà o la Vall de Sant Daniel. En total, tres rutes, que han travessat també tres ponts icònics de la ciutat, amb dos itineraris accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.

Turistes a Girona per Temps de Flors / Marc Martí Font

Enguany, l’exposició ha canviat els horaris. I és que la mostra ha obert mitja hora abans amb l’objectiu d’adaptar-se als hàbits dels visitants que arriben a la ciutat en autobús o en tren. Els espais tancats, enlloc d’aixecar la persiana a les deu del matí, ho han fet mitja hora abans. De la mateixa manera, el tancament s’ha avançat una hora, és a dir, a les nou del vespre. L’horari s’ha allargat fins a les dotze de la nit els dos dissabtes i el dimecres 15 de maig, en el marc de l’especial Flors de Nit.

A l’espera de les xifres

De moment, però, l’Ajuntament de Girona no ha volgut avançar cap valoració ni dades d’afluència de visitants. I és que el consistori ha convocat una roda de premsa per aquest matí, on farà un balanç de la 69a edició de Temps de Flors, a l’espera de saber si les pluges d’aquesta setmana han descafeïnat l’allau de visitants que arrossega cada any la cita floral.

Turistes a Girona per Temps de Flors / Marc Martí Font

Ruta d’obstacles per als veïns

La presidenta de l’Associació de Veïns del Barri Vell, Magalí Pons, assegura que «sabem que Temps de Flors no es mourà mai del Barri Vell», però lamenta que «per als veïns no hi ha cap avantatge, tot són inconvenients».

Començant per les escombraries, que les han de dipositar dues hores i mitja més tard de l’horari habitual: «Normalment és a partir de les vuit del vespre, però aquests dies ho hem de fer entre dos quarts d’onze i les dotze de la nit, i a aquestes hores els que l’endemà han de matinar segurament ja dormen», assenyala. Amb tot, remarca que «som conscients que és només una setmana a l’any», però assegura que el muntatge previ i posterior de la mostra «fa que els maldecaps s’allarguin molt més d’una setmana».

La mostra floral també altera les seves rutes habituals: «Et fa malbé els teus trajectes quotidians, no pots passar pel pont pel que passaves cada dia», lamenta. Per arribar a casa, afegeix, «has de sortejar a tots els que passegen i tardes molt més». Per això, voldrien que la mostra s’escampés -de veritat- per tots els barris de la ciutat. «Però això no passarà, no ens enganyem, perquè la part monumental som nosaltres», reconeix.

El barri, però, té menys pols que mai: «Els dies abans tot està impecable, tot el que no netegen durant l’any ho fan per Temps de Flors i per les eleccions». Amb tot, reclama una «compensació» pels «maldecaps» que genera la mostra entre els veïns: «Ja no parlo de res econòmic, sinó simplement que els veïns, que ja en quedem pocs, tinguem algun tipus d’avantatge, perquè tot són problemes».

Un «caramel» perquè tornin

La presidenta de Girona Centre Eix Comercial, Mercè Ramírez de Cartagena, sosté que «tot i que el comerç no es beneficia directament de Temps de Flors (la gent no vol passejar amb bosses quan ve a veure les flors i és tot ple), ve molta gent que no ha estat mai a Girona i, com que queden enamorats de la ciutat, serveix per posar-los el caramel a la boca perquè tornin amb més tranquil·litat».

Els clients habituals, però, aquests dies no trepitgen els comerços: «Venen la setmana abans perquè ja et diuen que durant Temps de Flors no trepitjaran la ciutat perquè no podran ni aparcar», relata. Tot i això, celebra que «és positiu perquè dones a conèixer el teu comerç a molta gent».