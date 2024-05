Molló recull 22,2 litres d'aigua en el registre més destacat de l'episodi de tempestes al nord-est de Catalunya

El municipi de Molló ha recollit a la tarda 22,2 litres d'aigua de pluja en el registre més destacat de l'episodi de tempestes que ha afectat el nord-est de Catalunya, segons dades facilitades per Protecció Civil. Altres registres notables s'han produït a Girona (13,1) i a Anglès (11,7).

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat l'alerta del pla Inuncat un cop ha remès l'episodi de tempestes fortes previst al terç nord-est de Catalunya, especialment a les comarques de la Garrotxa i la Selva. Pel que fa a la intensitat, el valor més elevat s'ha donat també a Molló, amb 14,4 litres recollits en mitja hora.

Augment de cabal

A conseqüència de les pluges registrades en altres comunitats autònomes pronosticades per a diumenge, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertit d'augments sobtats de cabal en barrancs i cursos d'aigua petits. Protecció Civil informa que durant aquest període no hi ha hagut incidències destacables.