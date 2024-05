Comencen les obres per convertir la finca de la Torre de Ripoll en un equipament públic municipal

L'Ajuntament de Ripoll informa que les obres per rehabilitar la Torre -una finca de 420 m2 situada a la carretera de Barcelona i protegida com a Bé Cultural d'Interès Local- ja han començat. L'import de l'adjudicació de l'obra és de 834.765 euros i el consistori ha rebut una subvenció de 420.211 euros del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. La data límit per acabar els treballs és el 30 de setembre del 2024. L'objectiu de la rehabilitació és condicionar l'edifici perquè pugui acollir un nou equipament públic municipal amb espais de sales polivalents que puguin permetre dur-hi a terme tant reunions com activitats diverses, segons explica l'Ajuntament.

A principis del 2022 es va realitzar un procés de votació, coincidint amb la Fira de les 40 Hores, per tal que la ciutadania pogués escollir entre 4 projectes diferents que s0havien presentat per rehabilitar La Torre. Les obres que s’hi estan fent actualment responen a les idees que es es van plasmar en la proposta finalment escollida.