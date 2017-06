Enxampen «in fraganti» un lladre en un pis de Blanes

Un lladre va ser enxampat in fraganti divendres a Blanes. La propietària de l'immoble no podia entrar a casa seva i va alertar els Mossos que escoltava sorolls a l'interior. Els agents hi van anar i van trobar un individu que havia escorcollat el pis i tenia els objectes que pretenia robar preparats.

Els Mossos van detenir l'home, de 25 anys i sense antecedents, com a presumpte autor d'un robatori amb força a domicili.Passarà a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia de Blanes.